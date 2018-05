Auto – La flotta FCA partecipa “Company Car Drive”

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Sul circuito di Monza si svolgerà la settima edizione dell’evento dedicato al settore corporate, con protagonista l’ampia gamma FCA che soddisfa qualunque esigenza di mobilità aziendale Nei giorni 23 e 24 maggio, presso l’dromo Nazionale di Monza, si svolgerà la settima edizione di “Company Car Drive”, l’evento nazionale dedicato interamente al settore corporate che offrirà un’occasione unica ai fleet manager, agli acquirenti e gestori di vetture e veicoli aziendali per conoscere e provare quanto di meglio oggi disponibile sul mercato. Al prestigioso evento, organizzato da Econometrica e Gl Events, non poteva certo mancare la divisione dedicata alle flotte aziendali di FCA che vanta una delle più ampie e articolate gamme per il cliente corporate: dalla vettura sportiva al fuoristrada, dal veicolo da lavoro fin all’di ...