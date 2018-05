Australia | nel nordovest i primi sbarchi di esseri umani 65mila anni fa

Salini Impregilo nella shortlist per progetto WestConnext in Australia : Salini Impregilo potrebbe rivoluzionare la rete di trasporti a Sydney in Australia . La società di costruzioni guidata da Piero Salini ha infatti annunciato in qualità di capifila dle consorzio che ...

Volley - l’Italia batte l’Australia nella seconda amichevole. Azzurri vincenti a Catania - ora la Nations League : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 (29-27; 25-22; 26-24) nella seconda amichevole di preparazione alla Nations League che scatterà il prossimo weekend in Serbia. Gli Azzurri, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria sempre contro gli aussies, si sono ampiamente riscattati e hanno dominato i canguri davanti ai 5000 spettatori del PalaCatania. La nostra Nazionale ha disputato un buon incontro e ha indubbiamente alzato il ...

Pallavolo - Italia sconfitta dall’Australia : Giannelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [FOTO] : La Nazionale Italiana di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italiana è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 2-3 - azzurri sconfitti nella prima amichevole stagionale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Volley - Italia-Australia 2-3 : azzurri sconfitti al debutto stagionale - ko nell’amichevole di Reggio Calabria : L’Italia ha iniziato la stagione con una sconfitta. La nostra Nazionale di Volley maschile ha perso la prima amichevole giocata al PalaCaforio di Reggio Calabria, sconfitta dall’Australia che si è imposta per 3-2 (16-25; 25-18; 25-20; 19-25; 17-15) dopo 145 minuti di battaglia di fronte a una buona cornice di pubblico. Il risultato non deve preoccupare in vista del prossimo futuro e dell’inizio della Nations League, previsto ...

Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte nel sud ovest dell’Australia : Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte in una proprietà rurale nel sud ovest dell’Australia, vicino alla città di Margaret River. Le Sette persone trovate morte hanno tutte ferite di arma da fuoco: cinque, tra The post Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte nel sud ovest dell’Australia appeared first on Il Post.

TV - RAI5 : “Coast Australia” - viaggio nello Stato di Victoria : Un viaggio lungo la costa dello Stato australiano di Victoria tra magnifici capolavori d’ingegneria e luoghi di intensa bellezza, ma anche fonte di pericolo. In “Coast Australia”, in onda domenica 29 aprile alle 14.40 su RAI5, lo storico e archeologo Neil Oliver prosegue la sua esplorazione delle coste australiane con l’antropologa Xanthe Mallett, che svelerà il mistero di un tragico affondamento che ha segnato la fine di un’era. L’architetto ...

Australia - bimba di tre anni si perde nel bosco : salvata da un cane : Una bimba di tre anni si perde in un bosco. Genitori, polizia, volontari la cercano per ore e ore. Setacciano ogni angolo della regione di Southern Downs, in Australia . Gridano il nome di "Aurora" ...

La misteriosa ulcera carnivora mangia-carne in Australia : i medici brancolano nel buio : Sempre più fitto il mistero Australiano dell’epidemia chiamata ulcera carnivora. Si tratta dell’ulcera di Buruli, una infezione della pelle diffusa per ora in Africa e che negli ultimi 4 anni in Australia è aumentata del 400% dei casi. Nel 2017 sono state riconosciute 275 nuove infezioni andando a sfiorare i numeri veri e propri di epidemia. Come ha dichiarato il dottor Daniel O’Brien, esperto di malattie infettive,”sono ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’Australiano Nicholas Hough ...

Australia - indagine sull’export di pecore : migliaia morte nel trasporto : Il ministro dell’Agricoltura Australiano ha ordinato un’indagine sull’export di pecore vive, dopo aver visionato un video “profondamente inquietante” diffuso dal gruppo animalista Animals Australia, relativo a pecore morte in viaggio verso il Medio Oriente. Nell’agosto 2017 in un solo viaggio sono morti circa 2400 esemplari per stress da caldo estremo a bordo di una nave partita da Perth in Australia ...

Australia - nell'Apple Watch le prove di un omicidio : Di nuovo i dispositivi indossabili - il più delle volte intorno al polso delle vittime - tornano utili nelle indagini e 'parlano', raccontando orari e...

Giochi del Commonwealth 2018 : le Australiane firmano il nuovo primato del mondo nella 4×100 sl a Gold Coast : Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth. La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il ...

