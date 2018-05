Aumento IVA rischia di alimentare una spirale recessiva : ...conclude la Coldiretti " è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia.

"L'Aumento dell'Iva costerà 242 euro a ogni famiglia" : Le stime arrivano dall'ufficio studi della Cgia di Mestre. Nel dettaglio, il rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro al Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno

Quanto ci costerebbe l'eventuale Aumento dell'Iva : Roma, 12 mag. , askanews, Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel ...

Stangata da 242 euro a famiglia da eventuale Aumento dell’Iva : Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l’aumento dell’Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel dettaglio, tale rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro nel Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno. Il calcolo lo ha fatto la Cgia che attraverso una simula...