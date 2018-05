Astronomia | liceali in alternanza scuola-lavoro scoprono una sorgente celeste anomala

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto, e realizzano scoperte di livello internazionale. È il caso di sei studentesse e studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e Martino Giobbio, che hanno partecipato a un percorso dipresso l’INAF, individuando unavariabile di raggi X dal comportamento inatteso. Affiancati da Andrea De Luca e Ruben Salvaterra (ricercatori dell’INAF presso l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano), dal 4 al 15 settembre del 2017 ihanno partecipato alle attività di ricerca scientifica del progetto EXTraS (Exploring the X-ray Transient and variable Sky) e il loro prezioso contributo ha dato così il via a una serie di indagini che si concretizzeranno nella ...