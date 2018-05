Astronomia | il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Tess è pronto a dare il viasua. IldieredeKepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dLuna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno scattoCostellazione meridionale del Centauro che racchiude più di duecentomila stelle. Se tutto va come previsto, Tess sarà in grado di realizzare immagini dell’85% del cielo durante una vita operativa di due anni. Il 30 maggio, Tess accenderà i suoi propulsori per immettersi in un’orbita altamente ellittica intornoTerra che permetterà il monitoraggio continuo di ampie porzioni di cielo. Le operazioni scientifiche vere e proprie ...