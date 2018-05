Assolti per il ragazzo morto sulla neve | ma il giudice insegna sci in quelle piste

Reggio Emilia - nonni abusano di nipotina : condannati per violenza sessuale/ Erano stati Assolti in primo grado : Reggio Emilia, nonni abusano di nipotina: condannati per violenza sessuale, Erano stati assolti in primo grado. Il nonno ha violentato la minorenne, mentre la nonna sapeva tutto(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:07:00 GMT)

Ex vertici Olivetti Assolti per i 14 morti dell'amianto : Colpo di scena alla corte di Appello di Torino dopo le condanne, nei gradi precedenti, per Carlo e Franco De Benedetti e Corrado Passera. Insorgono i parenti delle vittime -

Processo Olivetti - in appello tutti Assolti per le morti da amianto : La Corte d'appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del Processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. Per i giudici "il fatto non sussiste".Fra i 13 imputati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi, e l'ex ministro Corrado Passera al quale in primo grado, nel 2016, erano stati inflitti un anno e 11 mesi di reclusione. Il Processo riguardava casi di dipendenti dell'azienda che si ...

Olivetti - processo per morti da amianto : tutti Assolti in appello - : Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche ...

Olivetti - processo per morti da amianto : tutti Assolti in appello : Olivetti, processo per morti da amianto: tutti assolti in appello Per i giudici della Corte di Torino "il fatto non sussiste". Il processo è iniziato dopo i decessi, fra il 2008 e il 2013, di dieci operai dell'azienda di Ivrea. In primo grado tra i condannati anche i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro ...

Amianto alla Olivetti - tutti Assolti : per i giudici il 'fatto non sussiste' : La Corte d'Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del processo per le morti da Amianto alla Olivetti di Ivrea. In primo grado fra i condannati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ...

Olivetti - morti per amianto : tutti Assolti in appello : ?In primo grado fra i condannati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi. Per i giudici "il fatto non sussiste"

Roma - sciopero di massa a Capodanno : Assolti 3 vigili - : La notte di san Silvestro 2014, più di 800 agenti non si presentarono in turno al lavoro per improvvisi problemi di salute. Per tre di loro, oggi, arriva l'assoluzione dall'accusa di rifiuto di ...

Roma - sciopero di massa a Capodanno : Assolti 3 vigili : Roma, sciopero di massa a Capodanno: assolti 3 vigili La notte di san Silvestro 2014, più di 800 agenti non si presentarono in turno al lavoro per improvvisi problemi di salute. Per tre di loro, oggi, arriva l'assoluzione dall'accusa di rifiuto di obbedienza e interruzione di pubblico servizio Parole chiave: ...