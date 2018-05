Associazione a delinquere con aggravante dell' utilizzo del metodo mafioso | un arresto

L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per Associazione a delinquere : L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell’ambito dell’inchiesta che riguarda Antonello Montante, imprenditore Siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia. Montante era stato The post L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per associazione a delinquere ...

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di Associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Denunciate dalla polizia di stato 19 persone : L'indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana, è partita dalla denuncia di un'imprenditrice locale la quale, all'atto della vendita dei propri formaggi, si è ...

Gela - blitz contro il clan Rinzivillo : 10 arresti per Associazione a delinquere : Nuovo colpo della polizia contro il clan Rinzivillo di Gela, legato a Cosa nostra. Personale della Squadra mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela: 10 le persone arrestate che sono state accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti ed all’alterazione – rendendo idonee allo sparo armi giocattolo o a salve – alla vendita, cessione di armi comuni da ...

Ilva - Cassazione conferma la condanna per Fabio Riva : 6 anni e 3 mesi per Associazione a delinquere e truffa : Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al ...

Ma le accuse restano in piedi "È Associazione a delinquere" : Open arms canta vittoria, ma l'inchiesta della procura di Catania sui lati oscuri non solo dell'Ong spagnola va avanti. Lo ammette lo stesso Oscar Camps, fondatore dell'organizzazione umanitaria con un tweet, che si riferisce al dissequestro della loro nave: "È solo un primo passo e una buona notizia. Open Arms è stata rilasciata, ma le indagini a Catania sul reato di associazione a delinquere e quella di Ragusa sul favoreggiamento ...

ARRESTI DOMICILIARI SINDACI VALLEVE E FOPPOLO/ Bergamo - appalti truccati e sospetta Associazione a delinquere : appalti truccati, truffa e bancarotta: Brembo Super Ski, arrestati i SINDACI di FOPPOLO e VALLEVE. Tutte le accuse e le indagini: ai DOMICILIARI Santo Cattaneo e Giuseppe Berera(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Arresti domiciliari per i sindaci di Foppolo e Valleve nella Bergamasca : Associazione a delinquere : Avrebbero, tra le altre cose, architettato un sistema per ottenere fondi pubblici ai danni della Regione Lombardia e per truccare appalti. Conivolta anche la...

Cade l'accusa di Associazione a delinquere per la nave Open Arms della ong Proactiva : La nave Open Arms della Ong spagnola Proactiva resta sotto sequestro. Il gip di Catania ha confermato il provvedimento cui è stata sottoposta l''imbarcazione, ormeggiata al porto di Pozzallo (Ragusa) dal 18 marzo scorso a seguito del salvataggio di 215 migranti. È stata accolta la richiesta della procura distrettuale etnea. Sequestro convalidato duqnue, ma Cade l'accusa di associazione a delinquere.Il giudice che ha confermato il ...

Migranti - resta sotto sequestro la Open Arms ma no al reato di Associazione a delinquere : CATANIA - resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania ...

Migranti - giudice : “Nave Open Arms resta sequestrata ma non sussiste Associazione a delinquere” : Il reato ipotizzato per la ong ProActiva Open Arms era quello di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Perché secondo l’accusa c’era la volontà di portare via mare i Migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali. Ma il gip di Catania Nunzio Sarpietro ha accolto la richiesta della procura distrettuale etnea: ha confermato il sequestro della nave della ong spagnola, che era arrivata a ...

Quei divieti ignorati dalla nave dell'Ong : ipotizzata l'Associazione a delinquere : l'associazione per delinquere ipotizzata dalla procura di Catania per l'Ong e il sequestro della Open arms sono solo l'ultimo atto. L'offensiva dei pm siciliani era partita la scorsa primavera, a ...

Migranti - sequestrata nave ProActiva Open Arms : l'accusa è di Associazione a delinquere : Il loro obiettivo primario è salvare Migranti e portarli in Italia, senza rispettare le norme, anzi violandole scientemente. E' quanto ipotizza la Procura di Catania nei confronti dell'Ong spagnola ...

Migranti - sequestrata la nave dell'Ong spagnola : "Associazione a delinquere" : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della ong spagnola ProActiva Open Arms, che da ieri è ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa) dopo lo sbarco di 218 Migranti. Scoppiano le polemiche. "...