Assemblea Lega A decide su Mediapro

Serie B - è allarme play off : 'Intervenga l'Assemblea di Lega o faremo ricorso' Video : Terminata la stagione regolare, la Serie B si appresta a vivere le concitate fasi dei play off e play out, al termine dei quali uscira' fuori la terza squadra promossa in Serie A e la quarta formazione che fara' compagnia in Serie C a Ternana, Pro Vercelli e Novara [Video]. Turno eliminatorio, Bari-Cittadella e Venezia-Perugia Stabilito anche il quadro degli incontri dei play off che avranno un turno preliminare con le gare che si disputeranno a ...

Calcio - lunedì Assemblea della Lega di B : ANSA, - ROMA, 19 MAG - Si parlerà di seconde squadre nell'assemblea di Lega B convocata d'urgenza dal presidente Mauro Balata per lunedì prossimo alle ore 12 nella sede di via Rosellini a Milano. All'...

Lega serie A - Assemblea deserta : appuntamento al 22 maggio : assemblea deserta oggi in Lega serie A, dove era convocata alle ore 15 e aveva come ordine del giorno il rinnovo delle cariche. appuntamento al 22 maggio al quarto piano di via Rosellini, quando si ...

Lega serie A - Assemblea deserta : appuntamento al 22 maggio : assemblea deserta oggi in Lega serie A, dove era convocata alle ore 15 e aveva come ordine del giorno il rinnovo delle cariche. appuntamento al 22 maggio al quarto piano di via Rosellini, quando si ...

Diritti tv : sarà deserta l’Assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l’assemblea della Lega Serie A di oggi, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva, già programmata per il 22 maggio, giorno in cui scade il termine per la presentazione della fideiussione da parte di Mediapro. Quando mercoledì scorso il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando della società spagnola per i ...

Diritti tv : domani deserta l'Assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l'assemblea della Lega Serie A di domani, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva ...

Lega B - Assemblea straordinaria il 21 maggio su seconde squadre : Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, in accordo con il comitato esecutivo e con il consiglio direttivo, ha convocato d’urgenza per lunedì 21 maggio alle ore 12 presso la sede di via Rosellini a Milano un’assemblea straordinaria della Lega B con all’ordine del giorno, principalmente, la discussione sul comunicato ufficiale Figc N.42 dell’11 maggio 2018 in merito all’introduzione delle seconde squadre nel ...

Lega B - Assemblea straordinaria il 21 maggio su seconde squadre : Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, in accordo con il comitato esecutivo e con il consiglio direttivo, ha convocato d’urgenza per lunedì 21 maggio alle ore 12 presso la sede di via Rosellini a Milano un’assemblea straordinaria della Lega B con all’ordine del giorno, principalmente, la discussione sul comunicato ufficiale Figc N.42 dell’11 maggio 2018 in merito all’introduzione delle seconde squadre nel ...

Assemblea di Lega B - trattativa privata per il pacchetto Dirette tv 2018 - 2021 : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 21 società. Nelle comunicazioni il presidente Mauro Balata ha informato della volontà di caratterizzare i playoff e i playout con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Ospedale del Bambino Gesù, il più grande centro pediatrico d’Europa. L’Assemblea, informata dal presidente Balata che nessuna delle tre ...

Lega A - Assemblea il prossimo 15 maggio : L’assemblea della Lega di serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Milano, Via Rosellini 4) alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 15.00 in seconda convocazione. Tra gli argomenti della riunione i diritti tv e il rinnovo della governance. Questi i punti all’ordine del giorno: la verifica dei poteri; Comunicazioni del Commissario; Licenza dei diritti ...

Lega Serie A - il 15 maggio nuova Assemblea su diritti tv e governance : L'assemblea della Lega di Serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A. L'articolo Lega Serie A, il 15 maggio nuova assemblea su diritti tv e governance è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv come il nuovo governo : dall’Assemblea di Lega altri 15 giorni a MediaPro per pagare la fideiussione : Appesa a una fideiussione miliardaria che non arriva e da cui dipende la sopravvivenza di tutto il sistema, travolta dalla guerra di potere per i Diritti tv tra il colosso Sky e MediaPro (la società che se li è aggiudicati per la cifra record di 1,05 miliardi di euro), la Serie A prende tempo e incrocia le dita. La montagna dell’assemblea di Lega calcio ha partorito il classico topolino: 15 giorni di tempo agli spagnoli per depositare la ...

Lega Serie B - domani Assemblea su diritti tv : Si svolgerà domani a Milano l’assemblea di Lega Serie B, con inizio alle ore 14. Dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi. (AdnKronos) L'articolo Lega Serie B, domani assemblea su diritti tv sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega Pro - ecco l’esito dell’Assemblea : importanti indicazioni : Si è tenuta l’Assemblea dei club di Lega Pro presso la sede della stessa Lega a Firenze. Erano presenti 55 su 56 club che si sono confrontati sul principale tema all’ordine del giorno, che era: “Riflessioni sulla progettualità, sostenibilità e sul futuro della Lega Pro”. “E’ stato un confronto dialettico e proficuo- spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- incentrato su temi fondamentali per il nostro calcio come la sostenibilità e le ...