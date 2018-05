Aspria Harbour Club – Tutto pronto per Gesti Bianchi | il torneo di tennis doppio giallo

sportfair

: ?? FOTO | Wags & Friends: donne in campo per beneficenza, una partita 'diversa' in un pomeriggio speciale all’Aspria… - DiMarzio : ?? FOTO | Wags & Friends: donne in campo per beneficenza, una partita 'diversa' in un pomeriggio speciale all’Aspria… - qn_giorno : Le #wags dell' #Inter in campo per beneficenza all’Aspria Harbour Club #Milano -

(Di martedì 22 maggio 2018): all’rivive ilvintage. Appuntamento sabato 26 maggio con ildimisto, oasi di sport benessere a pochi passi dal centro di Milano, si veste di vintage, sabato 26 maggio, nella rievocazione di una sfida a colpi di racchetta. ‘’ –dimisto, intende riscoprire le tradizioni di questo elegante sport e far respirare l’atmosfera di un magico passato, in una delle location più sugve del territorio milanese. Ilsi inserisce nel ricco panorama di eventi sportivi del, sempre attento alle novità in tema wellness e salute, che ama allo stesso tempo conservare la memoria storica del, fiore all’occhiello dell’. Questo sport dalle origini antiche, rivive inil suo splendore in un evento che appassiona grandi e piccini. Seguendo ...