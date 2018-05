Ascolti tv | Il Capitano Maria vince su tutti

Ascolti tv - Vanessa Incontrada non si batte : il Capitano Maria porta Rai Uno in vetta : Vanessa Incontrada, protagonista di una fiction, è certezza di successo per la Rai. Lo era stato con ‘Scomparsa’ e lo è, di nuovo, adesso grazie al Capitano...

Il capitano Maria 2/ Anticipazioni : ci sarà la seconda stagione? Gli Ascolti dicono di sì : Anticipazioni Il capitano Maria 2: la seconda stagione ci sarà? Gli ottimi ascolti e la trama della fiction sono un ottimo indizio, ma manca l'annuncio ufficiale. Arriverà presto?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:00:00 GMT)

Ascolti tv 21 maggio 2018 : Il Capitano Maria al 23 - 8% di share : Ascolti tv lunedì 21 maggio 2018: ieri sera Il Capitano Maria vista da 5,7 milioni di spettatori Resi noti i dati con gli Ascolti tv del 21 maggio 2018. Ieri a vincere la prima serata è stata, ancora una volta, Il Capitano Maria. La terza puntata della fiction di Rai1 è stata vista in media […] L'articolo Ascolti tv 21 maggio 2018: Il Capitano Maria al 23,8% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...

Ascolti tv ieri - Il Capitano Maria vs Report | Auditel 21 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 21 maggio 2018? Chi ha vinto la prima serata fra Il Capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada, su Rai 1, Report su Rai 3 ed il film di Canale 5? Dopo e grandi sfide della domenica, in attesa del prossimo fine settimana, ma anche della puntata del Grande Fratello 15 di martedì, le ammiraglie contrapposte hanno offerto ai propri telespettatori programmi differenti. Da una parte è andata in onda la ...

Ascolti tv - Vanessa Incontrada inarrestabile con "Il Capitano Maria" : Prosegue il successo de "Il Capitano Maria", la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Incontrada. Dopo

Ascolti tv - vince Il Capitano Maria con oltre 6.1 milioni di telespettatori : La gara agli Ascolti di lunedì 14 maggio è stata vinta dalla fiction ‘Il Capitano Maria‘ di Rai1 con Vanessa Incontrada, che si è imposta con 6.174.000 telespettatori e il 25.8% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, decisamente staccato, ‘Taken 3 – L’Ora della Verità’ su Canale 5, con 2.174.000 telespettatori e il 10% di share. Terza posizione per ‘Report’ su Rai3 con 1.837.000 ...

Ascolti tv 14 maggio 2018 : Il Capitano Maria al 25 - 8% di share : Ascolti TV lunedì 14 maggio 2018: ieri sera la seconda puntata de Il Capitano Maria vista da oltre 6 milioni di spettatori share al 25,8% e 6 milioni 174 mila telespettatori medi. Questi gli Ascolti TV registrati dalla seconda puntata de Il Capitano Maria, andata in onda su Rai1 lunedì 14 maggio 2018. Ieri il nuovo […] L'articolo Ascolti tv 14 maggio 2018: Il Capitano Maria al 25,8% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti tv ieri - Il capitano Maria vs Taken 3 | Auditel 14 maggio 2018 : Cosa dicono i dati degli Ascolti tv di ieri, 14 maggio 2018? Chi ha vinto, nella guerra dell’Auditel, fra Il capitano Maria, fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Taken 3 su Canale 5? Siamo giunti a metà maggio e i dati stanno già registrando un significativo calo. Con l’arrivo delle belle giornate, infatti, i telespettatori preferiscono uscire all’aria aperta più che rimanere chiusi in casa sul divano a guardare la ...

Il capitano Maria - fiction/ Ascolti tv : boom per Vanessa Incontrada. Anticipazioni seconda puntata 14 maggio : Il capitano Maria, Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Ascolti boom per Vanessa Incontrada incollando più di sette milioni davanti ai teleschermi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:06:00 GMT)

Ascolti tv - oltre 7 milioni di telespettatori per l’esordio boom de Il capitano Maria : Esordio boom per la nuova fiction “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada in onda lunedì 7 maggio su Rai1 che ha superato 7 milioni di telespettatori: sono stati esattamente 7 milioni 32mila con uno share del 28.5% coloro che hanno seguito le vicende del nuovo capitano diviso tra famiglia e lotta al crimine.