Ascolti tv 21 maggio 2018 | Il Capitano Maria al 23 | 8% di share

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...

Ascolti tv lunedì 21 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il capitano Maria, terza puntata (live e riassunto), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Left Behind - La profezia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film The legend of Tarzan in prima tv ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Ascolti tv ieri - Il Capitano Maria vs Report | Auditel 21 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 21 maggio 2018? Chi ha vinto la prima serata fra Il Capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada, su Rai 1, Report su Rai 3 ed il film di Canale 5? Dopo e grandi sfide della domenica, in attesa del prossimo fine settimana, ma anche della puntata del Grande Fratello 15 di martedì, le ammiraglie contrapposte hanno offerto ai propri telespettatori programmi differenti. Da una parte è andata in onda la ...

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018 : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 ...

Ascolti tv 20 maggio/ Che tempo che fa vince - Domenica In batte Domenica Live a colpi di Lucarelli : Boom di Ascolti per Cristina Parodi e Domenica In che sull'onda del trash del Grande Fratello mette a segno la vittoria contro Domenica Live. Che tempo che fa vince nella sezione prime time(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:12:00 GMT)

Ascolti tv 20 maggio 2018 : Domenica In batte Domenica Live? : Ascolti tv Domenica 20 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 3,4 milioni di spettatori Domenica 20 maggio 2018 questi gli Ascolti tv registrati da Che tempo che fa. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 423 mila telespettatori medi, pari […] L'articolo Ascolti tv 20 maggio 2018: Domenica In batte Domenica Live? proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 20 maggio 2018. Fazio 14.8%-13.3% - Le Iene 10.9% - Un Giorno in Pretura 4.9%. Flop Top Chef (0.9%). Domenica In prima parte (15.7%) batte Domenica Live : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.827.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Angeli ha raccolto davanti al video 1.819.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.003.000 spettatori (8.2%) mentre Instinct1.601.000 (7%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Domenica 20 maggio 2018. Fazio 14.8%-13.3% - Le Iene 10.9% - Un Giorno in Pretura 4.9%. Flop Top Chef (0.9%) : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.827.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Angeli ha raccolto davanti al video 1.819.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.003.000 spettatori (8.2%) mentre Instinct1.601.000 (7%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv domenica 20 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Un giorno in Pretura - Loro e Noi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film-tv Angeli - Una storia d'amore ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Le iene vs Non l’arena | Auditel 20 maggio 2018 : Ecco tutti i dati inerenti gli Ascolti tv di ieri, domenica 20 maggio 2018. Come è andata la prima serata di Rai 1 e Canale 5? Quanti telespettatori si sono sintonizzati sulle varie Reti per seguire i programmi proposti? L’offerta, come, sempre, è stata alquanto ampia. Talk, film e programmi di approfondimento hanno intrattenuto il pubblico italiano. Oltre a Fabio Fazio sull’ammiraglia Rai, su Rai 3 è tornato ad andare in onda in ...

Ascolti TV 19 MAGGIO/ La finale di Ballando batte il serale di Amici : il Team della Queen gioisce lo stesso : Ascolti Tv del 19 MAGGIO 2018: la finalissima di Ballando con le stelle 13 batte (ancora) il serale di Amici 17: il Team della Queen gioisce lo stesso, ecco cosa scrive Betty Soldati.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:57:00 GMT)

Ascolti tv 19 maggio 2018 : vince Ballando con le stelle - bene Amici : Ascolti tv sabato 19 maggio 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Amici Ultima sfida degli Ascolti tv tra Ballando con le stelle 13 ed Amici 17 Serale. Sabato 19 maggio 2018 ad aggiudicarsi la prima serata è stata la finalissima del programma di Milly Carlucci. Ieri sera lo show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv 19 maggio 2018: vince Ballando con le stelle, bene Amici proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding : Verissimo (24.38%) batte il TG1 (20.43%-21.91%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia ...

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding (Verissimo 24.38%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma). Su Canale 5 la settima puntata del ...