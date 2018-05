Arrivano i primi caldi nel fine settimana con picchi di 30°C

Juve : Arrivano i primi due colpi post-scudetto? Video : La Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo dopo aver vinto anche la quarta Coppa Italia di fila; confermandosi regina e padrona incontrastata del nostro calcio. Le altre continuano ad assistere inerti ad un dominio assoluto, consapevoli di essere in grande ritardo rispetto alla Vecchia Signora. Nonostante ciò la dirigenza bianconera sta gia' lavorando sul mercato [Video], per regalare ad Allegri nuovi rinforzi di ...

Juve : Arrivano i primi due colpi post-scudetto? : La Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo dopo aver vinto anche la quarta Coppa Italia di fila; confermandosi regina e padrona incontrastata del nostro calcio. Le altre continuano ad assistere inerti ad un dominio assoluto, consapevoli di essere in grande ritardo rispetto alla Vecchia Signora. Nonostante ciò la dirigenza bianconera sta già lavorando sul mercato, per regalare ad Allegri nuovi rinforzi di qualità. Marotta e ...

Dall’Austria Arrivano i primi segnali di resistenza al populismo : Alle elezioni regionali i Verdi ottengono ottimi risultati. Anche nel Partito popolare del cancelliere Kurz emergono segni d’insofferenza verso le politiche del governo. Leggi

Fifa 19 : con il termine della EFL Championship Arrivano i primi 2 nuovi stadi! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli impianti dei due club che hanno già conquistato la promozione diretta ossia i Wolverhampton Wanderers ed il […] L'articolo Fifa 19: con il termine della EFL ...

Diretta/ Giro d'Italia 2018 streaming video Rai : Arrivano i primi tempi! : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme.

Diretta/ Giro d’Italia 2018 streaming video Rai : Arrivano i primi tempi! : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video, orario, percorso e vincitore della 1^ tappa. La Grande partenza è attesa a Gerusalemme: al via con una cronometro individuale.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:20:00 GMT)

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : Arrivano i primi tifosi - città blindata. Cinque zone a rischio da stasera : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : Arrivano i primi tifosi - città blindata : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Roma-Liverpool - scatta l'allerta : Arrivano i primi tifosi - città blindata : I primi tifosi inglesi sono arrivati a Roma. Ma l'attesa è per domani, mercoledì, quando nella capitale arriveranno i 5mila supporter dei Reds , compersa quella cinquantina di violenti, che potrebbero ...

Euroflora 2018 Genova - Arrivano i primi 20mila visitatori/ Ai parchi di Nervi apre l’esposizione dei fiori : Euroflora 2018, cancelli aperti: cosa fare nel primo weekend, il programma delle attività extra di oggi. apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a Genova(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:53:00 GMT)

God of War - Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi : ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

Meteo : Arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione : Dopo un inizio di primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione mostrerà un clima più mite, con una maggiore presenza di sole, dice in una nota il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera il quale spiega: "Un campo di alta pressione si rinforzerà da metà settimana sull'Europa centrale, favorendo così un periodo meno piovoso e con temperature in deciso aumento, ...

Arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione : Dopo un inizio di primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione mostrerà un clima più mite, con una maggiore presenza di sole, dice in una nota il ...

Coldiretti - Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica : Arrivano le primizie salvate dal gelo : E’ Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica dove sono in programma iniziative dedicate al risveglio della natura con piante, fiori ed orti ma anche finalmente con l‘arrivo delle primizie domani sabato 17 marzo 2018 e domenica 18 marzo lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. In ritardo per colpa del maltempo sui banchi dei mercati arrivano i primi asparagi, ...