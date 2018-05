Arctic Monkeys | cosa gli è successo? Una risposta per tutti quelli che se lo sono chiesto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) È un disco attorno al quale si è aperta un’ampia discussione, sui media e tra i fan, l’ultimo degliintitolato Tranquillity Base Hotel & Casino. Distante mille miglia dal punk rock degli esordi e molto più vicino alle atmosfere dei Last Shadow Puppets, progetto parallelo del frontman Alex Turner, lo ascolti la prima volta e ti chiedi: ‘Ma che è, cos’hanno fatto?’. Lo ascolti la seconda e continui a non saperepensare. Quel che sai, però, è che non ti piace. Lo riascolti e cominci anche a stufarti. Lo ascolti quattro, cinque, sei, sette volte. Niente. Non va. Ma la volontà di capire il perché non ti lascia, cos’è che li ha spinti a incidere un disco più vicino al sound di Serge Gainsbourg piuttosto che a quello degli Strokes (che come canta in apertura dell’album Alex Turner: “I just wanted to be one of The Strokes, now look at the mess you made me ...