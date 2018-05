Blastingnews

: Approvazione interna del contratto superata il 21-05 il premier e la squadra - #Approvazione #interna #contratto - zazoomblog : Approvazione interna del contratto superata il 21-05 il premier e la squadra - #Approvazione #interna #contratto - mariacerrelli : Oggi si attende l’incontro al #Quirinale perché il #contratto passi l’ultimo ostacolo. Poi la sottomissione dei nom… - AlboPopPatti : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA INTERNA FRAZIONI AD EST DEL TORRENTE TIMETO - APPROVAZION… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Mentre Movimento 5 stelle e Lega Nord si preparano a portare ilaccordato VIDEOal presidente della Repubblica lunedì, e Silvio Berlusconi si espone dicendosi contrario alla bozza di programma stipulata dal leader del movimento e quello del carroccio, il Partito Democratico ha tenuto un congresso all'Ergife di Roma.della bozza deldel cambiamento I due leader protagonisti della scena politica italiana VIDEO attuale si dicono portatori di trasformazioni; infatti il loro prende il nome didel cambiamento. L'informale notorieta' di questa bozza, come abbiamo visto in questi giorni, ha portato non pochi riscontri, positivi o negativi che siano, che hanno smosso qualcosa. E, mentre Borghi della Lega afferma che sono reazioni, quelle europee relative al, da vedere come qualcosa di positivo, facendo riferimento alla ...