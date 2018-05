Anticipazioni Vuoi Scommettere | gli ospiti del 24 maggio

superguidatv

(Di martedì 22 maggio 2018) Torniamo a parlare di, lo show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti come inviata in “esterna”. Buona la prima in termini di auditel per il programma tv in onda su Canale 5 in prima serata. La scorsa settimana, infatti, il programma è stato seguito da 4.091.000 spettatori con il 23,19 per cento di share. Un ottimo inizio per la consacrazione di Michelle Hunziker come presentatrice. Questa settimana verrà rispettato il trend positivo? Vediamo un pò diriguardanti la puntata di giovedì 242018 e tutti glipresenti nel salotto delle scommesse di Canale 5., gliQuesta settimana aci saranno numerosiVip. Questa settimana giocheranno con Michelle: l’attore Claudio Amendola, uno degli attori italiani più bravi e conosciuti, indimenticabile ...