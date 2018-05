Annunciato il nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston | Amore e

Madonna ha Annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Beautiful Game” : Mad sta tornando <3 The post Madonna ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Beautiful Game” appeared first on News Mtv Italia.

YouTube ha Annunciato YouTube Music - un nuovo servizio di musica in streaming a pagamento senza pubblicità : YouTube ha annunciato che martedì prossimo (22 maggio) attiverà YouTube Music, una versione rinnovata per ascoltare la Musica in streaming, con nuove funzionalità simili a quelle di Spotify e di Apple Music, per trovare più facilmente le canzoni e ottenere

Drake ha Annunciato le date del suo nuovo tour con i Migos : Ecco i concerti dell' "Aubrey and the Three AMigos tour"

Platinum Games è al lavoro su un nuovo titolo non ancora Annunciato che cambierà "il concetto di gioco d'azione" : Atsushi Inaba di Platinum Games ha in mente qualcosa di speciale per i fan, questa non è una novità. Quando, qualche tempo fa, parlò di Bayonetta 3 per Nintendo Switch affermò di voler "creare qualcosa di assolutamente nuovo" con il gioco, ora, in occasione del BitSummit Vol. 6, il nostro Inaba è tornato a rilasciare interessanti dichiarazioni che riguardano il futuro della compagnia.Come riporta Gematsu, è stato confermato che Platinum Games ...

A Cannes Annunciato un nuovo film su Berlusconi. Ormai l’ex Cavaliere è un genere cinematografico : Ormai sta diventando un vero «genere» cinematografico. Ci sono le commedie, i gialli, i mélo, i noir, i musical e i film su Silvio Berlusconi. Mentre il «Loro» duale, 1 e 2, di Paolo Sorrentino è in testa al botteghino italiano, e proprio nel giorno della riabilitazione che permetterà l’ennesima discesa in campo all’ex Cavaliere, arriva da Cannes l...

Nuovo Battlefield sarà Annunciato il 23 maggio - niente sarà più lo stesso : Il Nuovo Battlefield, non sappiamo se Battlefield V o Bad Company 3, sarà annunciato il 23 maggio. Lo hanno scoperto gli stessi giocatori di Battlefield 1 risolvendo un complesso easter egg nella mappa di Fort Vaux. Dopo aver finalmente aperto la porta di una camera contrassegnata "Isolement" rompendo i segni e invertendo gli interruttori in un ordine specifico, hanno trovato una stanza misteriosa e vuota con un dipinto raffigurante un cavallo e ...

Ancora vivo Huawei P9 Plus Vodafone : Annunciato un nuovo aggiornamento : C'è grande incertezza in questo periodo sul futuro di alcuni smartphone dal punto di vista software, come nel caso del cosiddetto Huawei P9 Plus. Pochi giorni fa vi ho riportato un tweet da parte di TIM, con la replica senza troppi giri di parole ad un utente affermando che il device, insieme ai fratelli minori P9 e P9 Lite, non sia destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ciò non esclude il fatto che questi ...

Enrique Iglesias e Pitbull hanno Annunciato l'uscita del nuovo singolo "Move to Miami" : Il tormentone estivo è servito

Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood : i dettagli e la data di uscita : Finalmente svelati i dettagli del nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la band, attualmente in tour promozionale, torna sul mercato discografico a giugno! Dopo alcune di settimane di grande attesa e trepidazione tra i fan, la band ha Annunciato l'uscita del loro nuovo disco: il 22 giugno sarà disponibile Youngblood, il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer. Anticipato dal singolo Want You Back pubblicato a febbraio, il nuovo album Youngblood ...

Quake Champions : Annunciato un nuovo campione - una nuova mappa e il programma eSport 2018 : Questo fine settimana, durante il Bethesda Gameplay Day al PAX East, il team responsabile di Quake Champions ha fornito nuovi dettagli sull'aggiornamento di aprile, incluso il ritorno di Strogg, uno tra i combattenti più famosi di Quake, una nuova mappa di Cthala e il calendario degli eventi eSport di Quake del 2018. Nuovi contenuti in arrivo ad aprileAlla fine di aprile, l'aggiornamento di Quake Champions introdurrà nuovi contenuti insieme a ...

Etrian Odyssey - un nuovo capitolo verrà Annunciato su 3DS il 9 aprile : Stando a quanto trapelato in rete in queste ore, il prossimo 9 aprile sarà annunciato il nuovo capitolo nella serie Etrian Odyssey . Ciò avverrà tramite un live streaming della durata di quattro minuti , trovate l'embed via YouTube poco più in basso, , nel quale verrà divulgato il titolo ufficiale e le prime informazioni circa il gioco, il quale è previsto in ...

Annunciato il nuovo singolo di Elisa - Will We Be Strangers in anteprima live a Londra : Il nuovo singolo di Elisa sta per arrivare. Dopo la collaborazione con Takagi&Ketra e in duetto con Tommaso Paradiso, l'artista friulana ha deciso di tornare alla sua musica e rilasciare un nuovo brano che arriverà nelle radio a partire dal 13 aprile. Will we be Strangers, questo il titolo scelto per la sua nuova espressione discografica, sarà presentato in esclusiva nel corso della prima data che terrà a Londra, in programma per l'8 ...

Gli Arctic Monkeys hanno Annunciato l’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel & Casino”. : Dopo mesi di rumors e falsi allarmi, ora è finalmente ufficiale: il nuovo album degli Arctic Monkeys si intitola “Tranquility Base Hotel & Casino” e uscirà l’11 maggio 2018. Lo ha annunciato la stessa band tramite i social, dove sono stati postati anche il trailer e la tracklist del disco. “Tranquility Base Hotel & Casino” tracklist: 1. Star Treatment2. One Point Perspective3. American Sports4. ...

MotoGP 18 : Annunciato il nuovo capitolo della serie : Il 2017 ha visto l'entrata della MotoGP nel mondo degli eSport, definendo un nuovo standard in ambito eSport racing, con un campionato che ha coinvolto i migliori videogiocatori da tutto il mondo, ...