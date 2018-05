optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Annalisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale: il prog… - graphicmarina : RT @OptiMagazine: Annalisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale: il prog… - Cinziadlp : Annalisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale: i… - OptiMagazine : Annalisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro tra gli ospiti di Radio City Milano 2018 con Emma Marrone e Lo Stato Sociale: i… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Tra glidifigurano i vincitori in carica del Festival di Sanremo:. Non sono gli unici artisti italiani attesi aper la nuova edizione del Festival dedicato al mondo delle. Tra i presenti, anche Lo Stato Sociale, secondi classificati nella stessa edizione del Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni.Dallo scorso Festival della Canzone Italiana ancheScarrone, la cui partecipazione aè in programma per domenica 3 giugno. Nella stessa giornata ci saràMarrone. Ci saranno anche Eugenio Finardi, Almamegretta e i Dik Dik, attesi il 3 giugno,diItalia anni 60.è in programma dall'1 al 3 giugno in Piazza del Cannone e alla Triennale di. Raccoglie le più importanti realtàfoniche italiane e internazionali. Tra queste, ...