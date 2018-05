Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme nel giorno dell’anniversario

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme (FOTO) : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme al concerto di Jovanotti Come molti sapranno ormai a menadito, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. E’ stata proprio la ragazza a rivelarlo su instagram, lasciando di stucco i suoi numerosissimi fan. Inoltre la giovane di origini romane ha preferito non rivelare il motivo della rottura, chiedendo ai suoi estimatori di rispettare questa sua decisione, non andando ad indagare. Ma nonostante ...

Jack Vanore contro Andrea Damante : il messaggio : Jack Vanore risponde ad Andrea Damante Oggi, a Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Nilufar Addati. La tronista ha deciso di scegliere Giordano Mazzocchi. Ma la scelta di Nilufar non è stata l’unica sorpresa della puntata. Come sappiamo in studio da Maria De Filippi è stata presente Giulia De Lellis dopo […] L'articolo Jack Vanore contro Andrea Damante: il messaggio proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante reagisce all’ospitata di Giulia De Lellis a UeD : Uomini e Donne: Andrea Damante commenta l’ospitata di Giulia De Lellis Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia che per ben due anni hanno fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne. Purtroppo, la loro storia d’amore è terminata qualche settimana fa e da allora i rapporti tra i due non sono dei migliori. Anche se da quel momento hanno deciso di non apparire più nei salotti televisivi più importanti. O almeno fino ad ...

Giulia De Lellis in lacrime per Andrea Damante : 'Non dimentico quello che c'è stato' : L'ex fidanzato di Giulia De Lellis è stato lapidario: ' Nel mondo Reale, quello fatto di esperienza, terra e sangue, non è tutto così facile e bello come credete '. Intanto, i motivi della rottura, ...

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne : le parole su Andrea Damante : Giulia De Lellis ospite di Uomini e Donne: cosa ha detto su Andrea Damante Giulia De Lellis è tornata a casa. La web influencer è stata ospite della registrazione di Uomini e Donne, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 16 maggio. È la prima volta che Giulia torna alla corte di […] L'articolo Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne: le parole su Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.