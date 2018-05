Ancora una settimana per attivare le offerte Wind Smart Easy con 20 o 30 Giga

Una Vita Anticipazioni 23 maggio 2018 : Cayetana mente Ancora una volta a Teresa : Pur ammettendo di essere tornata in sé, la Dark Lady dirà di aver ritrovato lucidità solo negli ultimi giorni.

Venti rinvii a giudizi e una condanna per il "Mondo di mezzo". Buzzi Ancora a processo : Venti rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato. E' quanto deciso dal gup di Roma, Monica Ciancio in uno dei filoni dell' inchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, che inizierà il prossimo 19 settembre, tra gli altri per l'ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio e l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop Salvatore Buzzi. Contestati vari episodi, tra il 2011 ed il 2014, ...

Allegri forse non l'ha capito : Buffon Ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe... : Allegri ha parlato dell'addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore 'verbale' 'In panchina ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro. ...

Allegri forse non l’ha capito : Buffon Ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe… : Allegri ha parlato dell’addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore “verbale” “In panchina ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con talenti da pallone d’oro. Gigi Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Pirlo domani dice addio: siete stati IL calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti!” Allegri ha salutato Buffon e Pirlo con un ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono Ancora e adesso la Seredova parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

Assemblea Pd - Ancora nessuna intesa tra i dem : Il gesto dell'ex segretario darebbe all'Assemblea un taglio diverso da quello previsto nell'odg infatti potrebbe esserci un intervento di Maurizio Martina sulla situazione politica, un dibattito a ...

Sul Governo gialloverde - prima Ancora che nasca - tira già una brutta aria : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è ormai arrivata alla fase finale, quella in cui gli elettori di Lega e M5S sono chiamati a giudicare il famigerato contratto di Governo. Indipendentemente dal risultato dei gazebo e del voto online, però, sul futuro prossimo dell’Italia aleggiano ombre di un passato neanche troppo lontano. La dialettica politica ed economica di questi ultimi giorni, infatti, ha rispolverato termini e situazioni ...

Asteroide a forma di teschio - Ancora una volta vicino alla Terra : A volte ritornano. È il caso dell’Asteroide-teschio che si sta riavvicinando alla Terra dopo tre anni. La figura del teschio ha reso alquanto famoso, oltreché inquietante, il corpo celeste 2015 TB145, detto anche “Spooky” (spettrale) perchè il suo precedente passaggio è coinciso col giorno di Halloween: il 31 ottobre 2015, viaggiando a 125mila km/h, è venuto a trovarsi a circa mezzo milione di chilometri di distanza dalla Terra ...

[La polemica] Rider perde una gamba durante una consegna. Il sindacato finalmente si sveglia - la politica Ancora no : Rider simbolo della perdita di diritti dei lavoratori Il drammatico incidente riporta all'attenzione della cronaca una delle categorie simbolo della regressione in corso nel mercato del lavoro: i ...

Il sistema Montante. Una rete di potere Ancora tutta da scoprire : In questi giorni in molti hanno commentato l'inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari l'ex numero uno di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, dicendo 'io l'avevo detto'. E si ...

Una Vita - trame luglio : Teresa scopre che Mauro è Ancora vivo : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, [VIDEO]la soap opera in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le ultime noVita' svelano che Teresa rimarra' completamente senza parole alla vista di qualcuno che credeva morto. Anticipazioni Una Vita: un personaggio storico torna ad Acacias 38 Le trame delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, trasmesse a luglio su Canale 5, svelano che Cayetana Sotelo Ruiz Sara Miquel ...

Una Vita - trame luglio : Teresa scopre che Mauro è Ancora vivo : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le ultime novità svelano che Teresa rimarrà completamente senza parole alla vista di qualcuno che credeva morto. Anticipazioni Una Vita: un personaggio storico torna ad Acacias 38 Le trame delle nuove puntate di Una Vita, trasmesse a luglio su Canale 5, svelano che Cayetana Sotelo Ruiz (Sara Miquel) comprerà Elena Perez ...

“Basta - me ne vado”. Ancora una rivoluzione a MasterChef : il famoso giudice dice addio : Ancora una rivoluzione nel cast di MasterChef, che dopo aver perso lo scorso anno uno dei suoi pezzi più pregiati, lo chef Carlo Cracco parte ormai della squadra dei giudici fin dalla prima edizione andata in onda sul finire del 2011, si trova nuovamente a fare i conti con un abbandono. A uscire di scena, stavolta, un nome davvero a sorpresa: quello di Antonia Klugmann, l’unica donna presente nel quartetto di spietati giudici nonché ...