Ancora record per Il Capitano Maria | stasera l’ultima puntata

Nuoto : Katie Ledecky colpisce Ancora! Record del mondo nei 1500 stile libero ad Indianapolis : Stupirsi delle prestazioni di un’atleta del calibro dell’americana Katie Ledecky potrebbe corrispondere a non verità. Tuttavia, quando la nuotatrice stelle e strisce entra in vasca è sempre spettacolo. E’ quanto accaduto nel corso della prima giornata di gare del TYR Pro Swim Series, ad Indianapolis (Stati Uniti), dove la campionessa degli States si è esibita nei 1500 stile libero. Le 30 vasche hanno esaltato l’incedere ...

INCIDENTE IN CANTIERE NAVALE - OPERAIO SCHIACCIATO DA LASTRA METALLICA/Ancora morti sul lavoro - record in Veneto : La Spezia, INCIDENTE CANTIERE NAVALE: morto OPERAIO, un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da LASTRA METALLICA. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:09:00 GMT)

Corsetti : Ancora record buche e auto danneggiate in via Salaria : Corsetti: con Raggi a Roma è emergenza continua Roma – Di seguito il tweet di Orlando Corsetti, consigliere capitolino PD. “In via Salaria nuovo record di buche e auto danneggiate. Inettitudine, incompetenza e irresponsabilità sono le caratteristiche della giunta #M5s. Tra #mondezza, #buche, #alberi che cadono e #bus in fiamme direi che a #Roma con #Raggi è emergenza continua”. L'articolo Corsetti: ancora record buche e ...

Fca - trimestrale da record : l'utile supera il miliardo - +59% - - ridotto Ancora il debito : TORINO - Fca ha chiuso il primo trimestre Del 2018 con un utile netto di 1,021 miliardi di euro, in rialzo del 59% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I ricavi netti ammontano a 27,027...

Netflix fa Ancora record di nuovi abbonati e vola a Wall Street : ... premiato iera sera con un rialzo di oltre 5 punti percentuali durante le contrattazioni after-hours di Wall Street dopo che la società californiana di streaming video ha comunicato di aver chiuso il ...

Scozzoli rana da record - Paltrinieri vince Ancora : ... come se non lo fosse, risponde: 'Mi piacerebbe allenare e trasmettere ai giovani tutto quello che ho imparato in questi anni in giro per il mondo, le cose che ho imparato anche quando ho perso, ...

Ancora un record per Despacito - Luis Fonsi supera i 5 miliardi di visualizzazioni : Indietro 5 aprile 2018 2018-04-05T17:56:46+00:00 ROMA – Dopo un anno Luis Fonsi continua a raccogliere risultati per Despacito. Il brano ha ufficialmente superato i 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Diventa così il video più visto di sempre. Non si ferma così il successo della canzone cantata in coppia con Daddy Yankee che distanzia di non […]

Nba - Phila e Belinelli vincono Ancora. LeBron da record - Towns show : Otto le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. I Philadelphia 76ers di Marco Belinelli vincono ancora: questa volta ad arrendersi, 118-101, sono i New York Knicks. Per l'azzurro ...

SuperEnalotto - centrato un 5+ da record ma manca Ancora il 6 : jackpot più alto d'Europa : ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, ma un fortunato giocatore di Giardini Naxos, in provincia di Messina, ha centrato un 5+ e si porta quindi a casa oltre 775mila euro e l'invidiabile...