Anche il Parlamento UE si schiera per la finanza sostenibile

Agenda della settimana : politica italiana - trattative Brexit/UE - ma Anche Zuckerberg al Parlamento Europeo - analisti - : Dalla politica italiana alla ripresa delle trattative Brexit/Unione europea, per poi passare alla testimonianza di Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook, di fronte al Parlamento Europeo. E' a dir poco una ...

Il costituzionalista Michele Ainis : "Un governo terzo è l'unica strada - Anche senza fiducia del Parlamento" : All'interno degli spazi costituzionali e in questo quadro in cui i partiti non hanno raggiunto un accordo politico, un "governo terzo è l'unica strada percorribile". Il costituzionalista Michele Ainis, in un'intervista con l'Huffpost, illustra quali siano i paletti tra i quali muoversi e sottolinea, come d'altronde ha fatto anche il presidente Sergio Mattarella, le difficoltà di un ritorno al voto in piena estate.Professore Ainis, ...

Parma - allatta bambino al seno in università : allontanata/ L'Ateneo chiede scusa : succede Anche in Parlamento : Parma, allatta bambino al seno in università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Giornata di tensione Anche in Parlamento : M5s-Dem ai ferri corti sui ruoli nelle presidenze : I dem accusano i Cinquestelle di aver cambiato i patti per l'elezione di un esponente Pd alla vicepresidenza della Camera - Si complica sempre di più la partita per la formazione del nuovo governo, ...

Il grande rifiuto di Zuckerberg : non si presenterà al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire Anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Zuckerberg - il grande No : si rifiuta di presentarsi al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire Anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Parlamento bloccato sulle presidenze. Salvini 'Sbagliato porre veti ma Anche bloccarsi su un nome' : ROMA - In aula si sfila, si vota scheda bianca e arrivano le prime fumate nere. Si prende tempo perché dietro le quinte partiti e gruppi parlamentari lavorano per trovare una soluzione al rebus delle ...

Parlamento - falsa partenza : schede biAnche per le elezioni presidenti Camera e Senato : Parlamento, falsa partenza: schede bianche per le elezioni presidenti Camera e Senato Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l’indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo […]

Parlamento - falsa partenza : schede biAnche per le elezioni presidenti Camera e Senato : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Facebook nella bufera<br>Anche il Parlamento Ue convoca Zuckerberg : Martedì 20 marzo 2018 - Il titolo di Facebook in Borsa continua a crollare e oggi trascina con sé anche gli altri social network: Twitter ha perso il 9,68%, Snapchat il 3,6%. La creatura di Mark Zuckerberg anche oggi perde oltre il 5% in seguito allo scandalo Cambridge Analytica e alle inchieste partite nei suoi confronti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ora anche il Parlamento Ue vuole sentirlo.La Commissione parlamentare britannica su ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico. E Anche Bruxelles lo invita : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di...