Anche Hugh Grant dice sì

ilfoglio

: #HughGrant annuncia le nozze. Il trionfo del matrimonio e dei paggetti che reggono il velo, chi l’avrebbe mai detto… - ilfoglio_it : #HughGrant annuncia le nozze. Il trionfo del matrimonio e dei paggetti che reggono il velo, chi l’avrebbe mai detto… - Stregalife2 : RT @pillolediteatro: Non servono più le stelle: spegnetele anche tutte; imballate la luna, smontate pure il sole; svuotatemi l’oceano e sra… - pillolediteatro : Non servono più le stelle: spegnetele anche tutte; imballate la luna, smontate pure il sole; svuotatemi l’oceano e… -

(Di martedì 22 maggio 2018) “Sono troppo vecchio e brutto per essere il giovane protagonista di una commedia romantica adesso, grazie a Dio”, aveva dettonon molto tempo fa (per la mitomania che prende tutti noi frequentatori di social network, sono piuttosto certa di avergli messo un cuore da qualche parte, per dir