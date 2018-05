Ance | ufficializzate dimissioni Barattelli | nuova fase per l' Ente si dovrà nominare nuovo

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 22 maggio 2018) L'Aquila - Si è riunito questa sera il Consiglio Direttivo dei costruttori edili della provincia dell’Aquila per valutare la situazione della presidenza, a seguito della sospensione di Ettoredalla guida dell’Associazione, dopo essere stato raggiunto il 18 aprile scorso da una snza di condanna in primo grado. Il provvedimento di autosospensione si era reso necessario per tutelare l’Associazione degli edili da ogni possibile risvolto legato alla vicenda giudiziaria e per concedere ail tempo di una disamina su quanto contemplato dai regolamenti interni. Infine, a tutela della linea di legalità e trasparenza chel’Aquila si è data per Statuto, sia nella sostanza che nella forma, ha rassegnato leirrevocabili. I consiglieri hanno preso atto della decisione esprimendo solidarietà al collega. L’organismo direttivo ...