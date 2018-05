channelcity

: AMD, debuttano le CPU Ryzen Pro per il segmento business @AMD #cpu #ryzenpro #laptop #pcdesktop #gpu #radeonvega… - channelcity : AMD, debuttano le CPU Ryzen Pro per il segmento business @AMD #cpu #ryzenpro #laptop #pcdesktop #gpu #radeonvega… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Le nuove CPU integrano infatti una sezione grafica Radeon Vega che li rende decisamente più interessanti nel mondo. In questo ambito il carico di lavoro per le GPU non è pesante ma comunque ...