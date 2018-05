Ambiente | convegno per i 70 anni della Federazione nazionale Pro Natura

meteoweb.eu

: RT @AnevEolico: #GMV2018 #globalwindday Convegno istituzionale ANEV per la #GiornataMondialedelVento presso @GSErinnovabili il #15giugno al… - etaBlades : RT @AnevEolico: #GMV2018 #globalwindday Convegno istituzionale ANEV per la #GiornataMondialedelVento presso @GSErinnovabili il #15giugno al… - LucaAterini : RT @AnevEolico: #GMV2018 #globalwindday Convegno istituzionale ANEV per la #GiornataMondialedelVento presso @GSErinnovabili il #15giugno al… - QuotidianoEnerg : RT @AnevEolico: #GMV2018 #globalwindday Convegno istituzionale ANEV per la #GiornataMondialedelVento presso @GSErinnovabili il #15giugno al… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Domenica 10 giugno 2018 presso l’aula Magna dell’Orto Botanico dell’Università di Torino, viale Mattioli 25 (Torino) si terrà ilcelebrativo per i 70Pro. Il, dal titolo “Pro: settant’di impegno a tutela dell’le” si articolerà in due sessioni. La prima, di carattere celebrativo, ripercorrerà i settant’di esistenzae vedrà gli interventi di illustri studiosi, quali Franco Pedrotti (Professore Emerito presso l’Università di Camerino), Arnaldo Gabutti (biografo di Renzo Videsott), Vanna Dal Vesco (già Professore Ordinario presso l’Università di Torino), Adriana Garabello (lista) e Valter Giuliano (giornalista ed ex PresidentePro). La seconda ...