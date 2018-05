Amanda Lear a L’Intervista rivela | “Non farei mai reality”

Salvador Dalì/ Il pittore visionario raccontato dalla sua musa Amanda Lear (L'Intervista) : Salvador Dalì, pittore visionario e surreale raccontato dalla sua musa Amanda Lear questa sera a L'Intervista: le sue opere e il rapporto con la moglie Gala(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:28:00 GMT)

DAVID BOWIE/ Il ricordo di Amanda Lear : "È stato il primo a credere in me come cantante" (L'Intervista) : DAVID BOWIE e il ricordo di Amanda Lear della relazione che ebbero negli anni 70. Fu proprio il 'Duca Bianco' la prima persona a credere in lei anche come cantante.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:22:00 GMT)

Che fine ha fatto Amanda Lear : Favolosa e unica, Amanda Lear continua ad essere uno dei personaggi più controversi e amati di sempre. Della sua vita si sa poco e niente, soprattutto per quanto riguarda le origini. I suoi genitori si separarono quando era piccolissima e Amanda venne cresciuta a Nizza dalla madre, per il resto le informazioni rilasciate dalla cantane e diffuse dai media sono piuttosto discordanti. Per alcuni sarebbe ad Hong Kong, per altri in Svizzera. ...

Amanda LEAR/ "Dicevano che non ero una donna vera. Oggi tutte le donne sono come me" (L'Intervista) : AMANDA LEAR, protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo: la sua vita da modella, attrice e cantante ma soprattutto musa ispiratrice di Salvador Dalì.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:30:00 GMT)

Amanda Lear : «Oggi - le donne - tutte maschili come me» : Che Amanda Lear e David Bowie fossero amici, colleghi stimati, è cosa risaputa. Che il Duca Bianco sia stato il primo a credere nel suo talento, invece, un po’ meno. «David era tenero, attraente, intelligente. Un grande artista, ma anche molto tormentato», racconta Amanda a Maurizio Costanzo nel corso della nuova puntata de L’Intervista, in onda lunedì 21 maggio in seconda serata su Canale 5. «È stato il primo a credere in me come ...

Amanda Lear/ “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...” (L'Intervista) : Amanda Lear a L'Intervista di Maurizio Costanzo: “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...”. Le ultime notizie sull'eclettica artista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:45:00 GMT)

Amanda Lear : "Bowie? Si truccava più di me. La moglie di Dalì non era gelosa - è diventata la mia migliore amica" : Modella, cantante, conduttrice, attrice e scrittrice e, dettaglio non trascurabile, musa di Salvador Dalì. Se c'è un'artista che può definirsi eclettica quella è Amanda Lear. Nel salotto dell'Intervista di Maurizio Costanzo - che andrà in onda lunedì 21 maggio su Canale 5 - l'artista si mette a nudo e racconta i retroscena nascosti della sua intensa vita. Celebre il rapporto col musicista inglese David ...

Amanda Lear a L'Intervista : "Ancora adesso i ragazzi mi dicono 'Quanto sei bona!'. La mia ambiguità? Oggi tutte le donne sono così..." : Amanda Lear sarà la protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, nel programma omonimo di Canale 5 che andrà in onda lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata.L'artista di origini francesi, che nella sua carriera si è misurata come modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e conduttrice, 71 anni, durante L'Intervista, ha affrontato argomenti già noti che la riguardano: l'ambiguità che ha caratterizzato tutta la sua ...

Amanda Lear da Costanzo : 'Bowie mi sporcava il cuscino con il fondotinta' : La relazione con Salvador Dalì e il legame costruito con la moglie di lui, il rapporto con David Bowie, le insinuazioni sulla sua sessualità ambigua. Amanda Lear si confessa a tutto tondo ne 'L'...

Amanda Lear si racconta nel nuovo appuntamento con l’Intervista di Maurzio Costanzo : Lunedì 21 maggio torna in seconda serata su canale 5 l’appuntamento con l’Intervista di Maurizio Costanzo dove il brillante giornalista mette a nudo i personaggi che di volta in volta si siedono sulla sua poltrona prestigiosa. Il giornalista attraverso un talk “face to face”, quasi intimo, suddiviso in step racconta la vita artistica e professionale dell’artista, corredati da foto o filmati, a volte anche inediti. Amanda Lear si racconta a ...

Amanda Lear a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Il nuovo appuntamento con “L’Intervista” di Maurizio Costanzo è per lunedì 21 maggio, in seconda serata, su Canale 5. Questa settimana l’eclettica artista francese naturalizzata italiana Amanda Lear si racconta a cuore aperto al giornalista, in una narrazione scandita da video e brani musicali evocativi che la coinvolgono umanamente e artisticamente. Amanda modella, cantante, conduttrice, scrittrice e attrice, nonché musa del grandissimo ...

Amanda Lear prossimo ospite a L’Intervista di Costanzo : le anticipazioni : L’Intervista di Maurizio Costanzo: il prossimo ospite è Amanda Lear Ufficializzato il nome del prossimo ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata su Canale5, sarà Amanda Lear a rispondere alle tante domande del giornalista. Spigliata, divertente e a tratti anche con l’occhio lucido, nell’ospitata al “cubo” del popolare programma […] L'articolo Amanda Lear ...

Amanda Lear non ha dubbi : 'Gli uomini vanno mandati a quel paese' : Da domani di nuovo in onda su Cielo con "Voulez vous coucher avec moi?", retrospettiva cinematografica di film erotici francesi dagli Anni 70 a oggi, la 78enne divina Amanda Lear è tornata a raccontarsi dalle pagine di Grazia. Con la sua solita tagliente ironia, soprattutto in un periodo come questo, segnato dagli scandali sessuali hollywoodiani. prosegui la letturaAmanda Lear non ha dubbi: 'Gli uomini vanno mandati a quel paese' ...

Amanda Lear : "Mi hanno proposto Isola e GFVIP : ho detto no - sono schifezze" : L'iconica Amanda Lear non si vede più spesso nella televisione italiana. Come mai? L'attrice di origini francesi ha risposto davanti Alessandro Cattelan nel salotto di EPCC: "Non mi si vede più in Italia? Non sono andata in pensione. Non mi vedete perché da dieci anni lavoro a teatro e lavoro all'estero. E' stata per me una scoperta, mi sono innamorata perché stare tutte le sere dal vivo davanti al pubblico è talmente bello... Tutti i ...