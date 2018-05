Alluvione Corigliano-Rossano del 2015 | Coldiretti | finalmente in arrivo i pagamenti agli

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono stati due giorni drammatici l’11 e 12 Agostoper i Comuni diCalabro e: l’verificatasi in piena estate, produsse tantissimi danni alle produzioni agricole con ettari ed ettari di terreno allagati ed invasi da detriti che devastarono agrumeti ed uliveti. Un’onda d’urto che spazzò via impianti di irrigazione e danneggiò la viabilità rurale e le stalle.insieme al Consorzio di Bonifica di Trebisacce, sin dalle prime ore “partecipò ai soccorsi continuando nei giorni a seguire la rilevazione dei danni e ad assistere gli agricoltori nella loro segnalazioneuffici periferici del Dipartimento Regionale all’Agricoltura. Sia pure con tempi lunghissimi, quasi tre anni – riferisce– la Regione in queste ore ha chiuso il procedimento amministrativo mettendo in pagamento risarcimenti a 154 agricoltori con ...