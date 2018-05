Allarme Ue sul debito italiano Da Lega e M5s posizioni preoccupanti

Allerta Meteo - ancora forte maltempo sull’Italia : Allarme bombe d’acqua tra oggi e domani - anche al Sud : 1/17 ...

Conti pubblici e mercati - cresce l'Allarme : i paletti di Mattarella sull'intesa M5S-Lega : Perché è in gioco la tenuta della nostra economia. E, soprattutto, i 'risparmi dei cittadini'. Un richiamo che ha sortito effetti immediati: uscendo dall'incontro, perfino Salvini ha usato toni più ...

Fitch - Allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Allarme Fitch sull'Italia. Spread a un soffio di 180 punti. Piazza Affari va giù : Teleborsa, - "L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e ...

Allarme meduse sulle coste italiane : decuplicate in dieci anni : Un nuovo Allarme, oltre a quello dell'inquinamento per le plastiche gettate nel mare e negli oceani. Questo ci riguardaArriva dall'invasione di meduse nei nostri mari. 'Negli ultimi 10 anni gli ...

Incidente sulla Grivola : alpinista muore - Allarme lanciato dalla figlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra

Allarme Inter - Manchester City e Barcellona sulle tracce di Skriniar : rifiutata già un’offerta milionaria : Il direttore sportivo Ausilio avrebbe già rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Skriniar, giunta da una squadra tra Barcellona e Manchester City Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. ...

Allarme missioni internazionali. Il monito del generale Tricarico sul programma Lega-5 Stelle : "I pochi concetti espressi nella bozza di programma hanno una loro dignità, ma coprono ben poco del variegato, notevole e sempre più importante mondo della Difesa". Ci sono comunque aspetti per cui "...

Prezzi dei carburanti alle stelle - Allarme della Coldiretti : 'Effetto valanga sulla spesa' : L'aumento dei Prezzi dei carburanti, spiega la Coldiretti, "è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i Prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che ...

BORSA E SPREAD/ Ecco perché è scattato l'Allarme sull'Italia : La BORSA italiana è scesa, lo SPREAD è salito: colpa della messa in discussione dell’euro da parte di Lega e Movimento 5 Stelle? Non proprio, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:03:00 GMT)CARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. AnnoniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda

Diabete / Allarme sugli aghi low cost e sull'epidemia per chi abita in città : Diabete, Allarme sugli aghi low cost e sull'epidemia per chi abita in città. Un paziente su due infatti abita in un tessuto urbano, sotto accusa l'alimentazione e la sedentarietà.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

L'Allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

