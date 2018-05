Allarme depressione | 11 milioni di italiani assumono psicofarmaci

Depressione : psicofarmaci per 11 milioni di italiani - Allarme per cure fai da te : Le persone depresse, in questi ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale e secondo le statistiche più di undici milioni di italiani, quotidianamente, assumono farmaci antidepressivi per cercare di tenere a bada questa subdola malattia. Sono allarmanti i dati emersi dall’Agenzia per il farmaco in Italia. A livello globale l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima il problema intorno al 4,4 per cento della popolazione globale ...