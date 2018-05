Alla scoperta del Compound di MXGP PRO in un nuovo video

Alla riscoperta di Giacomo Casanova il più grande libertario del Settecento : Quello che cerchi, Giacomo, è solo un posto nel mondo: sotto i riflettori. Non è che allora la sfida fosse diversa da adesso. Sei figlio di un'attrice e di un ballerino, ma non è detto che lui sia tuo ...

Alla scoperta dell'ambizioso sviluppo di Days Gone in un nuovo video : Dopo la saga di Syphon Filter (che molti fan vorrebbero prima o poi rivedere sulle console Sony), i ragazzi di Sony Bend Studio hanno sostanzialmente smesso di sviluppare per le console ammiraglie di Sony impegnandosi in progetti per PSP (Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan's Shadow e Resistance Retribution) e PlayStation Vita (Uncharted: Golden Abyss e Uncharted: Fight for Fortune). Anche per questo motivo Days Gone è un progetto ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” Alla scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

La cooperazione giapponese Alla scoperta di quella emiliana - : Va ricordato che già nel 2013 Naonori Tsuda, docente di economia all'Università St. Andrew's di Osaka, aveva visitato la Valle dei cavalieri, nell'ambito di una ricerca internazionale sulla ...

Ritrovata su un Papiro di Ercolano un'opera di Seneca il Vecchio. La scoperta Alla Biblioteca Nazionale. : Si tratta dell'unica Biblioteca dell'antichità pervenuta fino a noi in tutto il mondo, seppure non nella sua completezza e in parte deteriorata dall'eruzione vesuviana del 79 d.C. I rotoli ci hanno ...

A bordo di un camper Alla scoperta della Sicilia più autentica : ... hanno intervistato 34 persone che, con il proprio lavoro, rappresentano un grande motivo d'orgoglio per questa terra e che, da parte loro, non vorrebbero abitare in nessun altro posto al mondo. Da ...

Giornate AIGAE : dal 23 Maggio al 3 Giugno Alla scoperta dell’Italia della Biodiversità - dei Giardini Botanici - delle Riserve Naturali : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione Naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle della casta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orcia alla scoperta ...

Alla scoperta di Insomnia : The Ark - un RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout : Insonnia: The Ark di Mono Studio è un gioco di ruolo fortemente basato sulla storia, ambientato in una "metropoli spaziale colossale" la quale è "piena di segreti su una civiltà ormai scomparsa". Come forse già saprete, il titolo è in sviluppo da diversi anni, ma ora è stato comunicato il lancio entro il 2018, con il sostegno dell'editore HeroCraft.Come segnala PCGamer, il titolo sarà pieno di fazioni ostili e amichevoli, presenterà una vasta ...

L’Allarme NOAA : scoperta fonte di gas nocivo - potrebbe ritardare il risanamento del buco dell’ozono : Allarmante scoperta quella degli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense: in Asia orientale si stanno producendo enormi quantità di clorofluorocarburi, e questo rischia di ritardare di almeno un decennio il risanamento del buco dell’ozono. La fonte dei gas vietati è al momento ignota. L’uso dei clorofluorocarburi è stato bandito dal protocollo di Montreal del 1987, dopo che si è scoperto ...

Una scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera non invasiva i tumori Alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Mps fa nuovo passo avanti - riscoperta dAlla Borsa : l Monte dei Paschi di 'Stato', complice il ritorno agli utili nel trimestre, fa un altro passo in Borsa e tocca i massimi da febbraio proprio quando perfeziona la cessione della piattaforma di ...

Bioblitz 2018 - due giorni Alla scoperta della natura al Parco della Maremma : il programma : L'evento fa parte delle giornate della citizen science " la scienza partecopata dai cittadini ", rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune ...

Spazio - Alla scoperta dei pianeti Extrasolari : Thales Alenia Space scelta come partner per PLATO : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha selezionato OHB come prime contractor di un nuovo programma denominato PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) e Thales Alenia Space, JV Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di partner. Entro la metà di giugno 2018 le negoziazioni tra ESA e OHB avranno termine e il lancio del satellite, la cui missione iniziale avrà la durata di quattro anni e mezzo, è previsto per il 2026. PLATO sarà la terza ...

Alla scoperta delle Capitali italiane della cultura : ... scatti realizzati in tutto il mondo, da Shanghai a Parigi, dall'Australia a Brooklyn.Ideali anche per i più piccoli sono gli spettacoli del teatro dei pupi, riconosciuto dall'Unesco come Capolavoro ...