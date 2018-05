Alitalia | Fdi | vergognosa bocciatura odg su Fiumicino

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘mente bocciato in Commissione speciale del Senato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia volto a bloccare l’inutile speculazione del raddoppio dell’aeroporto di”. A dichiararlo sono i senatori di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso e Giovanbattista Fazzolari, spiegando che “in particolare, l’odg impegnava il Governo a potenziare l’aeroporto Leonardo Da Vinci entro l’attuale sedime e a ridefinire il Piano nazionale aeroporti sulla base del Piano Enac del 2012 che contemplava la realizzazione di un terzo aeroporto del Lazio da destinare ai voli low-cost”. “Sorprende – affermano Urso e Fazzolari – che siano stati il Movimento 5 Stelle e la Lega a bocciare la nostra proposta, ponendosi, in questo modo, in piena continuità con le scelte scellerate ...