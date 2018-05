Alessio Chiodini lascerà la soap opera Un Posto Al Sole | dispiace al pubblico?

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Le vicende dei principali protagonisti dellaUnAlriescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani grazie alla sua capacità di coinvolgere uneterogeneo. Bisogna sottolineare che l'attorelaUnAlin quanto il personaggio di Sandro decide di partire con Claudio. La lotta riguardante gli affari nei cantieri Flegrei vedrà come protagonisti Roberto Ferri e Marina Giordano (Nina Soldano) con la presenza di una terza persona come Veronica Viscardi. Quali sono le novità e curiosità riguardanti i protagonisti della longevadi Rai Tre UnAlche va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì: cosa succede nella prossima settimana con la serie televisiva e la verità sul personaggio di Sandro?...