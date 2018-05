Al Shabaab in cerca di un erede

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) Sembra che Ahmad Umar, alias Abu Ubaidah, salito ai vertici della milizia dopo la morte di Moktar Ali Zubeyr "Godane", sia sul punto di andarsene. Fonti vicine al combattente lo danno gravemente malato. Un problema ai reni, dicono. La Shura (il Consiglio interno alla milizia) si è riunita più volte in questi giorni e ha iniziato are un successore. Circolano tre nomi: Mahad Karate, Ali Mohammud Rage e Hussein Ali Fiidow. Chi sono?Mahad Karate è l'attuale vicecapo di ale continua a svolgere un ruolo chiave all'interno di Amniyat, il servizio segreto clandestino del gruppo: un corpo composto da guerriglieri fedeli e altamente qualificati, formati in durissimi campi di addestramento. Anche Umar veniva da lì.Karate ha quarant'anni, sulla sua testa c'è una taglia di 5 milioni di dollari spiccata da Washington, che lo considera uno degli ...