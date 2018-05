Al Parlamento europeo Zuckerberg si scusa per Cambridge Analytica

Zuckerberg al Parlamento europeo - come seguire l'audizione in diretta - : ... in particolare tramite la diffusione di fake news come Facebook assicurerà il rispetto delle nuove normative sulla privacy europee GDPR Il dominio di Facebook nel mondo dei social media La riunione ...

Orario e come seguire diretta streaming Mark Zuckerberg al Parlamento europeo oggi 22 maggio : Non pochi si staranno chiedendo come seguire la diretta streaming della sessione di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo di oggi 22 maggio. Il CEO del social network per antonomasia parteciperà ad una sessione specifica presso l'istituzione comunitaria, rispondendo ad una serie di domande che, di certo, hanno come focus principale la protezione dei dati personali e dunque la privacy. Dopo lo scandalo di Cambridge Anlytica, Zuckerberg ha già ...

L’audizione di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo - in diretta streaming : Dalle 18.20 il capo di Facebook partecipa a un incontro a Bruxelles per discutere di privacy e tutela dei dati sul social network The post L’audizione di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo, in diretta streaming appeared first on Il Post.

Come seguire l’incontro di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Alle 18 di martedì 22 maggio Mark Zuckerberg sarà accolto a Bruxelles dal Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, per un incontro di un’ora, in una situazione che si preannuncia ...

Agenda della settimana : politica italiana - trattative Brexit/UE - ma anche Zuckerberg al Parlamento europeo - analisti - : Dalla politica italiana alla ripresa delle trattative Brexit/Unione europea, per poi passare alla testimonianza di Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook, di fronte al Parlamento Europeo. E' a dir poco una ...

L’udienza di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo sarà trasmessa in streaming : Mark Zuckerberg al Congresso (Foto: JIM WATSON/AFP/Getty Images) Anche la testimonianza di Mark Zuckerberg davanti al Parlamento Europeo di domani, martedì 22 maggio, sarà visibile in diretta streaming, così come è già successo per le due audizioni davanti al Congresso degli Stati Uniti. Alle prime notizie dell’incontro tra le istituzioni europee e il Ceo di Facebook, in molti avevano sollevato gli scudi davanti all’idea che il tutto ...

L’audizione di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo sarà visibile in streaming : Domani il CEO di Facebook Mark Zuckerberg si incontrerà con i leader dei gruppi politici del Parlamento Europeo a Bruxelles per spiegare il modo in cui il suo social network gestisce i dati degli utenti, alla luce del recente caso Cambridge The post L’audizione di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo sarà visibile in streaming appeared first on Il Post.

Mark Zuckerberg si presenterà davanti al Parlamento Europeo : Mark Zuckerberg davanti al Congresso Usa (Photo by Alex Wong/Getty Images) “Mark Zuckerberg, Ceo e fondatore di Facebook, ha accettato il nostro invito”: il tweet è di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Il testo, accompagnato da una più lunga dichiarazione ufficiale, apre giorni di grande attesa. Zuckerberg siederà davanti ai rappresentanti dei Paesi che nell’arco degli anni più hanno messo in discussione – e ...

Facebook - Zuckerberg accetta l'invito del Parlamento europeo : Teleborsa, - Mark Zuckerberg discuterà davanti al Parlamento europeo sull'uso dei dati personali da parte di Facebook . Lo ha annunciato il Presidente dell'euroParlamento, Antonio Tajiani , spiegando ...

Facebook - Zuckerberg accetta l'invito del Parlamento europeo : Mark Zuckerberg discuterà davanti al Parlamento europeo sull'uso dei dati personali da parte di Facebook . Lo ha annunciato il Presidente dell'euroParlamento, Antonio Tajiani , spiegando che il ...

Giovani cittadini crescono. Simulazione di Parlamento europeo per gli allievi del Majorana : I lavori del GA-DAY sono stati trasmessi in diretta streaming, e sono tutt'ora visibili, sul canale YouTube dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria a quest link .

Si simula Parlamento europeo dei giovani : I lavori saranno aperti dalla presidente, Donatella Porzi, e verranno trasmessi in diretta streaming sul canale https://goo.gl/oy7gHv. L'evento si svolgerà in occasione della Festa dell'...

Palazzo Cesaroni - sabato ci sarà il GA DAY - la simulazione del Parlamento europeo dei giovani : I lavori del GA-DAY saranno trasmessi in diretta streaming sul canale: https://goo.gl/oy7gHv L'evento si svolgerà in occasione della Festa dell'Europa che celebra la pace e l'unità dell'Unione, e ...

Il presidente del Parlamento europeo in visita al Municipio di Trieste : ... in via di progressiva stabilizzazione, sia per tutta l'Europa Centrale, e rappresenta quindi un crocevia specifico per lo sviluppo dell'economia e per la politica dell'Europa tutta. Motivo per cui ...