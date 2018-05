Air Europa offre ai passeggeri menu speciali senza allergeni

RyanAir - contributo a economia e integrazione in Europa : Teleborsa, - Le connessioni low cost migliorano la qualità della vita delle persone. E' quanto emerge dal rapporto "Low-Cost Airlines: Bringing the EU Closer Together" condotto da un progetto di ...

Japan Airlines : ora una low cost anche per voli dall'Europa : ROMA - Japan Airlines , Jal, aprirà una compagnia aerea low cost per i voli a medio e lungo raggio verso l'Asia, l'Europa e gli Stati Uniti. L'ex compagnia di bandiera giapponese, che si è risollevata ...

Borsa : Europa tiene - scivola Air France : ANSA, - MILANO, 7 MAG - Tengono le Borse europee a parte Parigi , -0,11%, , che frena con il tonfo di Air France , -12,5%, dopo l'addio dell'amministratore delegato Jean Marc Janaillac, che ha ...

Viaggi & Turismo - le migliori compagnie aeree : Singapore Airlines prima al mondo - Air Dolomiti premiata in Europa : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi Travelers’ Choice® Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai Viaggiatori a livello mondiale. Nel 2018 è Singapore Airlines ad essere stata eletta la numero uno al mondo, seguita da Air New Zeland e da Emirates. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria Classe Economica in ...

RyanAir rinnova la partnership con Air Europa : Teleborsa, - Ryanair ha rinnovato la partnership con Air Europa, che permetterà ai suoi 130 milioni di clienti di prenotare sul sito web Ryanair.com voli a lungo raggio operati da Air Europa da 15 ...

Air Europa presenta la nuova rotta Venezia-Madrid : Spagna - America e Caraibi ancora più vicine all’Italia : Air Europa presenta ufficialmente il volo da Venezia Marco Polo e inizia il countdown che si concluderà domenica 25 marzo con l’inaugurazione del nuovo operativo. Un traguardo importante, celebrato questa mattina da una conferenza stampa presso l’hub veneziano che ha visto coinvolti il vettore iberico e SAVE, società che dal 1987 gestisce l’Aeroporto di Venezia. Dopo aver aggiunto una frequenza in più da Roma Fiumicino e, a breve, anche da ...

Air Europa : al via nuova rotta Venezia - Madrid : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - Nuovo volo Air Europa da Venezia Marco Polo a Madrid: domenica 25 marzo è prevista l’inaugurazione del nuovo operativo. Un traguardo importante, illustrato questa mattina in una conferenza stampa presso l’hub Veneziano che ha visto coinvolti il vettore iberico e Save,

