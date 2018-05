Aemilia | chiesta la condanna a 6 anni per il campione del mondo Vincenzo Iaquinta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) La requisitoria del processosi chiude con la ridiper tutti i 147 imputati. E alcune sono molto pesanti, come quelle pere Giuseppe. Per l’ex attaccante della Juventus edelnel 2006, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6di carcere, 19 per il padre Giuseppe per affiliazione alla ‘ndrangheta. Nell’aula bunker di Reggio Emilia, dove sta andando in scena il più grande processo contro la ‘ndrangheta mai celebrato nel nord Italia, i magistrati della Dda di Bologna hanno contestato, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, false fatturazioni, usura, estorsione e frode. Oltre apadre e figlio, le richieste di pena più alte sono arrivate per Michele Bolognino (30in ordinario e 18 in abbreviato), Gaetano Blasco ...