Addio alle date di scadenza su decine di prodotti | inizia la lotta agli sprechi alimentari

Roma - si è dimesso l’assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro : si tratta dell’ottavo Addio alla giunta Raggi : Alessandro Gennaro si è dimesso. Come lasciato intendere quasi due mesi fa, in concomitanza con l’addio del delegato al Commercio, Adriano Meloni, l’assessore alle Partecipate del Comune di Roma lascia il suo incarico in Campidoglio per “ragioni strettamente personali” e “incompatibilità con altri impegni professionali”. Si tratta dell’ottavo addio alla giunta capitolina in questi quasi 2 anni di mandato, compreso il giudice Raffaele De ...

La Notte del Maestro – Emozioni forti - le stelle del calcio insieme per l’Addio di Pirlo : le foto più belle della serata [GALLERY] : Andrea Pirlo ha dato il suo addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, la partita in suo onore giocata insieme alle stelle del calcio che hanno accompagnato la sua carriera Andrea Pirlo ha dato il suo addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, la partita giocata ieri Notte al Meazza insieme alle più importanti stelle del calcio mondiale che hanno accompagnato la sua carriera. Dai compagni del Milan, con i quali ha vinto ...

Panchina Napoli - il futuro di Sarri in 48 ore : offerta faraonica dello Zenit - l’allenatore valuta l’Addio all’Italia : Panchina Napoli – Il campionato di Serie A è andato in archivio, stagione strepitosa da parte del Napoli che però si è dovuto accontentare del secondo posto. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione con la prima scottante situazione da risolvere che riguarda il futuro del tecnico Maurizio Sarri, i rapporti con il presidente De Laurentiis non sono più idilliaci, gli ultimi botta e risposto hanno compromesso un pò la situazione e ...

La Notte del Maestro – L’Addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

Industria 4.0 - Addio alle tute blu : largo ai super-tecnici : La rivoluzione digitale impone figure nuove con competenze informatiche e meccaniche. Ma i diplomati dagli Istituti tecnici non bastano: è un 'mismatch' che penalizza le aziende italiane

Lichtsteiner sbaglia il rigore dell'Addio Domani Allegri firma : Domenico Latagliata Torino. Sotto la pioggia. La Juventus chiude il suo campionato battendo 2-1 il già retrocesso Verona. Saluta Buffon, Asamoah , festeggiato dai compagni prima dell'inizio della gara,...

News Sportive 19/05/2018 – Zarco poleman e Buffon all’Addio al calcio : tutte le notizie di oggi [GALLERY] : Dalle qualifiche di MotoGp alle ultime dagli Internazionali d’Italia: tutte le notizie Sportive di oggi nel nostro riepilogo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive ...

Juventus - l’Addio a Buffon è commovente : abbraccio in lacrime ai tifosi bianconeri [GALLERY] : Juventus, l’addio a Buffon adesso è realtà, dopo la conferenza stampa nella quale il capitano ha annunciato il proprio saluto, oggi è il giorno dell’ultimo abbraccio da numero 1 Quest’oggi all’Allianz Stadium non si gioca un anormale partita per i tifosi della Juventus. E’ sì la gara dei festeggiamenti per il 7° scudetto in fila, ma è sopratutto l’ultima occasione per vedere in campo con la maglia bianconera ...

Streghe il trailer del reboot : Addio alle Halliwell - arrivano le sorelle Pruitt : E alla fine è arrivato, il reboot di Streghe o come si intitola nell’originale americano: Charmed. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’, il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli bianchi. Non ci sono Shannen Doherty, Holly Marie ...

News Sportive 17/05/2018 – L’Addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Duplicate Photo Cleaner : Addio alle foto doppie! : Sul nostro banco di prova troviamo oggi Duplicate Photo Cleaner: lo strumento per scovare le immagini Duplicate e organizzarle con pochi click. Scopriamolo subito! Photo Cleaner A differenza di Easy Duplicate Finder, questo software è specifico per le immagini e racchiude una serie di filtri ed estensioni per coprire una vasta serie di tipologie di immagini. Se avete letto la nostra precedente recensione, il funzionamento dei due software vi ...

Allegri - sono dichiarazioni d’Addio? Il tecnico della Juventus parla così del futuro : La Juventus ha vinto lo scudetto, adesso è il momento di programmare il futuro ed in particolar modo a tenere banco è la decisione su Allegri e di Allegri. Ecco le parole dell’allenatore a Mediaset Premium: “E’ stata una stagione entusiasmante, è giusto che i ragazzi festeggino. Dobbiamo farlo anche perchè quattro anni così difficilmente si possono ripetere. Faccio i complimenti a tutti, alla squadra e a chi ha lavorato a Vinovo. ...

Ciclismo - Alberto Contador : quanti cambiamenti dopo l’Addio alle corse Video : L’immagine finale della carriera di Alberto Contador [Video] è quella dell’emozionante vittoria sull’Angliru e dell’omaggio commosso di tutta Madrid a conclusione della Vuelta Espana. Un addio da campione vero, rimasto impresso nella mente di tutti gli appassionati e consegnato alla storia del Ciclismo. Da allora molte cose sono cambiate nella vita di Contador, a partire dalla nascita del suo primo figlio. L’ex corridore spagnolo ha parlato ...

PARTITA DI Addio ANDREA PIRLO/ Tante star in campo. Il Maestro : io allenatore? prenderò il patentino ma poi... : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO: il 21 maggio si accenderà la Notte del Maestro. In campo a San Siro una vera parata di stelle: mancherà Marcello Lippi, ct della nazionale del 2006(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:52:00 GMT)