Addio al calcio Andrea Pirlo | lo show di Bobo Vieri negli spogliatoi | scherza con

Pirlo dà l'Addio al calcio : Totti e Vieri danno spettacolo - poi tutti in piedi per il 'Maestro' : San Siro ha abbracciato Pirlo, nella "Notte del Maestro", uno dei più grandi talenti della storia del calcio, campione del Mondo con gli azzurri a Germania 2006. È stata una grandissima festa, con campioni di tutto il mondo arrivati per l'occasione: da Maldini a Buffon, da Baggio a Lampard, tutti hanno giocato con il Maestro tra Inter, Milan, Juventus, Nazionale fino alla Mls. E non potevano mancare nemmeno i big della panchina: Conte e ...

Le foto della partita dell’Addio al calcio di Andrea Pirlo : Si è giocata a San Siro, c'erano praticamente tutti: Ronaldo, Totti, Shevchenko, Del Piero, Ronaldinho, Buffon e Maldini, tra gli altri The post Le foto della partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo appeared first on Il Post.

La Notte del Maestro – L’Addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

