Accusato di omicidio premeditato l' uomo che ha fatto bere acido muriatico alla sorella

Treviso - bimba cade da terrazzo/ Madre psicolabile in carcere per tentato omicidio : il padre non è Accusato : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: ultime notizie, arrestata la Madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:42:00 GMT)

Treviso - bimba cade da terrazzo : madre in carcere per tentato omicidio/Ultime notizie : il padre non è Accusato : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: Ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:42:00 GMT)

Massimo Carlotto - lo scrittore Accusato di omicidio approda in Rai : Prende il via venerdì 18 maggio su Rai4 Real Criminal Minds, una selezione di episodi della celebre serie tv prodotta dagli ABC Studios. 24 puntate ispirate ai crimini di veri serial killer introdotte da Massimo Carlotto, apprezzato giallista e scrittore noir il cui passato sta destando qualche perplessità presso l’opinione pubblica. Carlotto, infatti, nel 1976 fu accusato della morte di Margherita Magello, una ragazza di 24 anni trovata ...

Milano - dà 5 euro a un clochard e viene aggredito : nella lotta lo uccide/ Bancario Accusato di omicidio : Milano, batté la testa dopo lite per elemosina: morto clochard. Ad aggredirlo fu un Bancario 49enne precedentemente colpito a sua volta dopo avergli offerto 5 euro.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:22:00 GMT)

Scomparsi tra Caccamo e Capaci - trovato e arrestato Guzzardo/ Ultime notizie : Accusato dell'omicidio di Alario : Scomparsi tra Caccamo e Capaci, trovato e arrestato Guzzardo: è accusato dell'omicidio di Alario. La sua compagna ora chiede la verità. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:10:00 GMT)

Pamela Mastropietro violentata da Oseghale?/ Scontro tra Procura e gip - nigeriano Accusato di omicidio : Pamela Mastropietro secondo la Procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale, prima che la uccidesse e facesse sparire il cadavere. Nuove accuse.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:25:00 GMT)

Pamela Mastropietro - Innocent Oseghale Accusato di omicidio (ma è scontro sulla violenza) : Sabato 5 maggio si terranno a Roma i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza massacrata tre mesi fa a Macerata. Il sindaco di Roma...

Pamela - nuovo ordine di cattura per Innocent Oseghale. Adesso è Accusato di omicidio : Il nigeriano avrebbe violentato la ragazza romana e l'avrebbe uccisa dopo che si era sentita male per una dose di eroina La testimonianza del quarto nigeriano...

Accusato di omicidio - assolto dopo 3 anni di carcere : assolto per non aver commesso il fatto, dopo quasi tre anni di carcere : è la decisione dei giudici della I corte d'assise di Roma che hanno rimesso in libertà Tartour Hamed Mohamed Hamed El Sajed , ...

Accusato di omicidio stradale un 39enne : nell'impatto morto ex sindaco : BRINDISI - Un 39enne di Copertino, E.P., è stato arrestato in flagranza di reato dopo l'incidente nel quale ieri sera ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, Lorenzo Caiolo. L'accusa è ...

Fiorentina - tifoso ucciso a Lisbona : l’ultras del Benfica Accusato di omicidio volontario : Luis Miguel Pina, 37 anni, il guidatore dell’auto che nella notte tra il 21 e il 22 aprile dello scorso anno, durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting ha investito e ucciso a Lisbona il tifoso viola Marco Ficini, sarà processato, come disposto dal giudice Isabel Sesifredo, con l’accusa di omicidio volontario e di altri quattro tentati omicidi. La notizia è stata data dal quotidiano portoghese “O Jogo”. Il trentasettenne, che ...

Tifoso della Fiorentina ucciso a Lisbona : l'ultras del Benfica Accusato di omicidio volontario : Marco Ficini è stato ucciso durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting, squadra gemellata con la Fiorentina Luis Miguel Pina , 37 anni, il guidatore dell'auto che nella notte tra il ...

Accusato di tentato omicidio - è stato arrestato l'ex difensore del Napoli Video : Quella che vi stiamo per raccontare è un'altra grave vicenda di cronaca [Video] accaduta nel centro citta' di Napoli e di cui mai si vorrebbe sentire parlare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stato convalidato l'#arresto di due uomini nel napoletano, bloccati nel pomeriggio di martedì 26 marzo. L'accusa è quella di aver accoltellato altre due persone, l'accusa dunque è di tentato omicidio. Uno dei due colpevoli ...

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è Accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...