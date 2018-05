Acconciature e tagli per l’estate ispirate alle serie tv

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Tutte iniziò con ilo alla Rachel, l’iconico styling sfoggiato da Jennifer Aniston nellatv «Friends» negli anni Novanta. Il parrucchiere Chris McMillan creò appositamente per lei uno lungo, scalato, leggermente più gonfioradici perfetto per incorniciare il suo viso a forma di cuore. Da quel momento, fu uno dei look più copiati di sempre, sebbene l’attrice abbia detto di non amarlo particolarmente. LEGGI ANCHELo «scalato di potere» di Melania Trump (e le altre) Letv si sono rivelate delle ottime fonti d’ispirazione per outfit, make-up e capelli. Una scusa per immedesimarsi con i propri personaggi del cuore e portarli anche nella vita vera. E se durante l’inverno stare a casa con Netflix è il «nuovo uscire», d’estate, quando anche le più pantofolaie escono tutte le sere, la soluzione per non tradire Netflix è copiarne lo styling ...