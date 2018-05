Accadde nel rock | oggi 23 maggio | Jimi Hendrix | Radiohead | U2 | Bruce Springsteen | PFM

Eva Henger - ecco cosa Accadde al debutto nel cinema per adulti. Un momento che l’ha segnata per sempre : I tempi di diva futura. Delle pornodive della “porta accanto”, l’ambizioso e dissacrante progetto di Riccardo Schicchi, l’impresario hard deceduto nel 2012, di sdoganare l’universo del porno. Tra le sue scoperte, certamente lei, la bellissima Eva Henger. Correva l’anno 1992 e la bionda ungherese muoveva i suoi primi passi in Italia. Non nelle vesti in cui tutti abbiamo imparato a conoscerla, piuttosto in quella di presentatrice. In ...