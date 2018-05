Aborto | Pagano | tutelare libertà coscienza per medici e anche farmacisti

sportfair

: RT @ProVita_Tweet: Conferenza su #legge194, Pagano: 'Evidenze scientifiche disattese, si è esseri umani fin dal primo istante'. Palmieri (F… - nozze89 : RT @ProVita_Tweet: Conferenza su #legge194, Pagano: 'Evidenze scientifiche disattese, si è esseri umani fin dal primo istante'. Palmieri (F… - nella12_r : RT @ProVita_Tweet: Conferenza su #legge194, Pagano: 'Evidenze scientifiche disattese, si è esseri umani fin dal primo istante'. Palmieri (F… - LaFrancaEffe : RT @ProVita_Tweet: Alla #Camera conferenza stampa organizzata dall'on. Alessandro Pagano per tracciare bilancio su #legge194. Marina Casini… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘I dati statistici e scientifici sono inconfutabili, la legge sull’va rivista: 6 milioni di bimbi non nati dal 1978 ad oggi, questa è piena crisi demografica che incide pesantemente sulla crisi economica. Ma il vento ora è cambiato, un tema che una volta era un tabù adesso sta diventando un elemento di valorizzazione: si deve iniziare a parlare di vita e non più di”. Lo ha affermato il deputato della Lega Alessandro, durante una conferenza stampa alla Camera sulla legge 194 a 40 anni dalla sua entrata in vigore.‘In quest’ottica ‘ha aggiunto l’esponente del Carroccio- il nostro primo obiettivo oggi è quello diladi, che sta subendo un violentissimo attacco dal solito pensiero unico dominante. Rispetto a quindici anni fa iobiettori disono ...