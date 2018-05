Aborto | “Non una di meno” organizza a Milano “Molto più di 194” | una giornata su

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono passati 40 anni dall’approvazione della legge 194, che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza e, in occasione di questo anniversario, oggi (22 maggio) e sabato 26 maggio la rete femminista “Non una di meno” torna nelle piazze di tutta Italia per rimettere al centro del dibattito pubblico l’applicazione di quella legge. Il movimento rivendica la libertà e i diritti conquistati in decenni di lotte collettive, per dire che la sessualità delle donne non è finalizzata alla procreazione e che “la maternità non è un obbligo, ma una scelta”. L’appuntamento con #Moltopiùdi194’ è a, al Parco della Guastalla, dalle 15.30 fino alla tarda serata (qui l’evento Facebook). LA DENUNCIA – “Non Una Di Meno” denuncia la responsabilità di Stato e Regioni nella continua violazione del diritto alla salute riproduttiva. Oggi in Italia il numero ...