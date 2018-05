Aborto | la legge 194 compie 40 anni e continua a dividere

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. "Una legge che non è

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. “Una legge che non è ancora pienamente applicata, come più volte denunciato dal sindacato. In particolare nel Veneto si riscontrano sempre maggiori ...

Aborto - come sarebbe la vita delle donne senza la legge 194 : Per spazzare via le troppe discussioni ideologiche sul tema della legge 194, e insieme il clima contrario a questa norma che purtroppo si respira in giro (vedi manifesti di Roma, ma anche alcune dichiarazioni di un partito di governo come la Lega e delle destre in generale), bisognerebbe guardare molta fiction. Per vedere, ad esempio, cosa accadeva quando le legge non c’era. Ad esempio nell’Inghilterra degli anni Cinquanta – ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

Aborto - la legge 194 compie 40 anni : compie 40 anni la legge sull'Aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza , ...

MPV Umbria. Legge sull'Aborto - quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

Aborto - 40 anni dalla legge 194 - il dissenso delle associazioni : Il Movimento continuerà a riconoscere nel concepito uno di noi con la fiducia che tale convinzione divenga patrimonio comune della intera società italiana perché conforme alla ragione, alla scienza ...

Aborto : la legge 194 compie 40 anni - calano gli interventi ma è boom di obiettori : A quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’Aborto si scopre che il numero di interruzioni di gravidanza è in continuo calo. Dal picco del 1982 che registrò quasi 235mila casi siamo passati ai quasi 85mila del 2016. Il dato va legato anche alla diffusione della pillola del giorno dopo, 7800 vendute nel 2012, 189.600 nel 2016. In questo contesto vanno inserite anche le obiezioni di coscienza dei ginecologi: più del 70% a livello ...

Marcia per la vita - prolife in corteo a Roma contro eutanasia e legge 194 : “Aborto? È omicidio - carcere per donne e medici” : Dedicata ad Alfie Evans, si è svolta oggi l’ottava Marcia per la vita la manifestazione antiabortista che ha portato migliaia di persone da tutta Italia a sfilare nel centro di Roma. In testa del corteo anche Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia “La Marcia di oggi è dedicata ad Alfie Evans il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo al ...

Le leggende metropolitane sull'Aborto : Dai documentari di propaganda al sofisma di Beethoven, dalle foto miracolose alle bufale sui vaccini, ecco alcune delle leggende metropolitane sull'aborto care ai pro-life

Le leggende metropolitane sull’Aborto : Roma, 2015. Manifestanti contro aborto ed eutanasia all’annuale Marcia per la vita (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Il 19 maggio la Marcia per la vita ricorderà all’Italia, ancora una volta, come il diritto all’aborto, cioè all’interruzione volontaria di gravidanza, sia ancora in buona parte negato. Non basta infatti la farsa dell’obiezione di coscienza a rendere l’accesso all’intervento, in ...

Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’Aborto approvata in Iowa : Planned Parenthood, un’organizzazione di cliniche non profit USA che fornisce molti servizi sanitari alle donne, tra cui anche le interruzioni di gravidanza, e l’American Civil Liberties Union dell’Iowa, organizzazione per la difesa dei diritti civili, hanno annunciato di aver fatto The post Planned Parenthood ha fatto ricorso contro l’entrata in vigore di una legge molto restrittiva sull’aborto approvata in Iowa appeared ...