Aborto | il video tutorial multilingue dell’Associazione Luca Coscioni | “Libera di

‘ Aborto è prima causa di femminicidio’ : il cartellone che ha scandalizzato Roma Video : Forse ha fatto il passo più lungo della gamba, forse ha sortito gli effetti desiderati. Di sicuro, la campagna lanciata da CitizenGo ha fatto parlare di sé, nel bene e nel male. Il manifesto, che sotto alla scritta riporta un’immagine del ventre di una donna incinta, è ben visibile dalle strade di Roma [ Video ]: le reazioni sono state immediate, e per lo più contrarie. La risposta del Comune Stefano Fassina, consigliere comunale tesserato ...

Lo Stato dell'Iowa approva la legge anti-Aborto più severa Video : Gli Stati Uniti procedono sempre più verso la direzione conservatrice: giusto pochi giorni fa il governatore dello Stato americano dell'Iowa Kim Reynolds ha approvato una delle leggi più severe degli ultimi tempi per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza [Video]. Sara' infatti vietato l'aborto dopo le sei settimane dal concepimento, ovvero, dal momento in cui è possibile ascoltare il battito del feto. La legge, che entrera' in ...