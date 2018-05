Aborto | da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194

sportfair

: RT @CGILLOMBARDIA: La #legge194 ha 40 anni: applicarla pienamente per garantire alle donne l’accesso all’aborto sicuro. Non abbiamo niente… - Fabrizio_Baggi : RT @CGILLOMBARDIA: La #legge194 ha 40 anni: applicarla pienamente per garantire alle donne l’accesso all’aborto sicuro. Non abbiamo niente… - CgilVeneto : RT @CGILLOMBARDIA: La #legge194 ha 40 anni: applicarla pienamente per garantire alle donne l’accesso all’aborto sicuro. Non abbiamo niente… - FiordellisiFran : RT @CGILLOMBARDIA: La #legge194 ha 40 anni: applicarla pienamente per garantire alle donne l’accesso all’aborto sicuro. Non abbiamo niente… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, iin tutti i territori delcui hanno dato vita le donne dellaoggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della194 sull’interruzione di gravidanza. “Unache non è ancoramente applicata, come più volte denunciato dal sindacato. In particolare nelsi riscontrano sempre maggiori difficoltà al pieno riconoscimento del diritto sancito” anche a causa dell’elevato numero di obiettori di coscienza”, spiega il sindacato. Le donne delladelhanno così rilanciato l’iniziativa in difesa della 194, che era già partita con un confronto con la Regioneavviato nel 2017 e che si dovrà sviluppare anche nei confronti delle varie Ulss. ‘Questa‘ osserva il Segretario Generale ...