Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. “Una legge che non è ancora pienamente applicata, come più volte denunciato dal sindacato. In particolare nel Veneto si riscontrano sempre maggiori ...