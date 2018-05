Aborto | come sarebbe la vita delle donne senza la legge 194

ilfattoquotidiano

: RT @LeftAvvenimenti: Come e perché la vita umana inizia alla nascita Leggi l'articolo della neonatologa Maria Gabriella Gatti ?? https://t… - giuliog : RT @LeftAvvenimenti: Come e perché la vita umana inizia alla nascita Leggi l'articolo della neonatologa Maria Gabriella Gatti ?? https://t… - GiorgioSempre : RT @GiorgioSempre: @RaiStoria @RaiTre @paolomieli Che la legge viene usata come metodo anticoncezionale. Si sconosce altresi' il danno che… - BeatoBartoloL : RT @MonsDiBruno: Oggi molti figli della Chiesa giocano con il peccato quasi fosse un nulla. Il matrimonio è cancellato nella sua finalità.… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Per spazzare via le troppe discussioni ideologiche sul tema della194, e insieme il clima contrario a questa norma che purtroppo si respira in giro (vedi manifesti di Roma, ma anche alcune dichiarazioni di un partito di governola Lega edestre in generale), bisognerebbe guardare molta fiction. Per vedere, ad esempio, cosa accadeva quando lenon c’era. Ad esempio nell’Inghilterra degli anni Cinquanta – vedi la nota e struggente fiction Call the Midwife -, oppure sempre nell’Inghilterra ma degli anni Venti,racconta la magnifica serie Downton Abbey. Nella prima, un’insegnante appassionata del suo lavoro resta incinta, un fatto gravissimo per le non sposate. Tenta unclandestino, rischia di morire, poi ce la fa ma viene cacciata dal suo posto di lavoro e deve cambiare paese. La suaè distrutta. Nella seconda, una ...