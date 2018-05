huffingtonpost

: Abolire il Mezzogiorno? - HuffPostItalia : Abolire il Mezzogiorno? -

(Di martedì 22 maggio 2018) "Per alcuni ilè una palla al piede. Per altri è un alibi. Per alcuni è un noioso rituale da inserire in agenda. Per altri è la scorciatoia per arricchirsi illecitamente. Per tutti è una buona scusa per non affrontare realmente i problemi italiani. È dunque venuta l'ora diil". È questa l'introduzione del saggioildi Gianfranco Viesti. Un saggio lucido con un titolo provocatorio che prova a ribaltare tare le categorie da cui sono nati tutti i provvedimenti – sino a oggi fallimentari – adottati per risolvere l'eterna "questione meridionale".Essendo stato pubblicato 15 anni fa, forse Di Maio e Salvini o qualche loro consigliere questo libretto lo hanno letto. Suonano infatti slegate da ogni precedente le 7 righe dedicate al Sud del nostro Paese del Contratto di governo per il ...