A lezione di Pilates con Odlo

vanityfair

: Yoga è vigore nel rilassamento. Libertà nella routine. Sicurezza attraverso il controllo di sé. Energia in presenza… - active_bay : Yoga è vigore nel rilassamento. Libertà nella routine. Sicurezza attraverso il controllo di sé. Energia in presenza… - youcanbhealthy : RT @RunnTheCity: A lezione di #pilates con F-Dry di #Odlo - tmarcati : RT @RunnTheCity: A lezione di #pilates con F-Dry di #Odlo -

(Di martedì 22 maggio 2018) Alla fine della, qualcuno ha detto “Ilè la cosa più dura che ho fatto dopo l’esame di filosofia Morale”. Non ne abbiano a male Hume, Mandeville o Kant che agli studi ci hanno dedicato una vita, ma davvero c’è una fatica intrinseca in ogni esercizio di questa disciplina. Lo abbiamo scoperto conche con la campagna “Cool Time” ha lanciato una serie di incontri e attività organizzate dal brand in tutta Europa per stare in compagnia e testare capi super tecnici delle collezioni. Fulcro della nostra “prova sul campo” è una t-shirt tecnica della linea F-Dry, in rosa per le donna e blu per gli uomini. Cornice del test è la struttura di City Zen di Milano, un centro olistico dove praticare diventa un’esperienza davvero unica, soprattutto grazie alle bellissime sale dove poter praticare yoga, meditazione e, appunto,. Il tempo di cambiarci e si ...